СБЕРБАНК. В пятницу мы закрыли короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 14 000 акций в среднем по 330.553). При этом котировки остаются выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу как в глобальном, так и в локальном уровне. Данный факт може означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 10.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где к-нт 20.8 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,50*20,8=1549.6 пункта, а биржевое значение — около 1 705.2 пункта.

ГАЗПРОМ. Вторая подряд черная свеча, и котировки отошли от линии сопротивления, проведенной по максимумам мая и июня. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако нахождение около линии сопротивления может вызвать остановку роста или даже коррекцию.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Еще одна черная свеча, и котировки приблизились к новому уровню поддержки. При этом недельная свеча вышла черной, а котировки ниже скользящей средней ЕМА-89. В такой ситуации диапазонный характер торгов, скорее всего, продолжится, и скоро может сложиться ситуация для покупок.

МАГНИТ. Небольшая белая свеча, и котировки значительно выше скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла белой, и маловероятно, что она будет одна. Таким образом, рынок сделал серьезную заявку на зарождение нового растущего тренда.