Денежный рынок: Комфортная ситуация с рублевой ликвидностью
Денежный рынок: Комфортная ситуация с рублевой ликвидностью за неделю до крупных платежей. В последние дни рублевые ставки не претерпевают значимых изменений. Ruonia o/n колеблется чуть ниже ключевой ставки (диапазон 6.63-6.70% годовых), в то время как 3-месячный MosPrime сохраняет ощутимую премию (7.46-7.47% годовых). Глядя на динамику факторов рублевой ликвидности на прошлой неделе, действительно трудно выделить монументальные объемы. Поступление 114 млрд руб. через бюджетный канал и 74 млрд руб. от валютных интервенций было абсорбировано через операции ЦБ (246 млрд руб.).
Уже в начале следующей недели банки ожидают платежи по НДС, акцизам, НДПИ (27.09) и налогу на прибыль (28.09). Также в пятницу (24.09) банкам предстоит вернуть средства, поступившие от Федеральной Казны на 91 день (150 млрд руб.) и на 14 дней (500 млрд руб.). При этом текущее значение остатков на корсчетах банков в ЦБ (3.46 трлн руб.), равно как и среднее значение с начала очередного периода усреднения (3.32 трлн руб.), выглядят комфортно, но вряд ли избыточно. Для сравнения, средние значения за периоды усреднения в августе и июле составляют 3.18 трлн руб. и 3.15 трлн руб., соответственно. Логично предположить, что кредитные организации будут внимательно следить за ликвидностью в ближайшие дни, а ставки будут иметь тенденцию к консолидации или росту.
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