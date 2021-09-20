Внешний рынок
В пятницу общий сентимент на внешних рынках несколько ухудшился, основные индексы облигаций преимущественно снижались. Доходности US Treasuries продолжили расти, доллар снова укрепился и достиг максимума этого месяца. Центральным событием наступившей недели должно стать заседание FOMC. Кроме пресс-конференции Джерома Пауэлла, внимание инвесторов привлекут обновленные ежеквартальные экономические прогнозы и прогноз ставки по федеральным фондам dot plot.
Российские евробонды в пятницу преимущественно дешевели, короткий и средний участки долларовой кривой сместились на 1-2 б.п. вверх. В целом по итогам неделю российские бумаги выглядели лучше аналогов, доходность большинства выпусков снизилась на 2-6 б.п. Пятилетний CDS-спред РФ остался на минимальном уровне этого года — 74 б.п.
В российском корпоративном сегменте активность в пятницу была невысокой, котировки бумаг изменились незначительно. В целом за неделю единого тренда не сложилось, изменения доходностей были в пределах 10 б.п., как в плюс, так и в минус.
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