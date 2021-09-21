Вторичный рынок. В течение прошлой недели российские бенчмарки медленно, но верно снижались, за исключением одной сессии сразу после решения Банка России по денежно-кредитной политике. Давление на рынок оказали щедрые премии регулятора на безлимитных аукционах, некоторое снижение глобального аппетита к риску и жесткие сигналы со стороны Банка России в конце недели. Наклон кривой вырос: короткие выпуски повысились в доходности на 3-6 бп, среднесрочные — на 5-8 бп, длинные — на 7-10 бп. В результате спред на отрезке 2-10 лет за неделю вырос на 4 бп, до 9 бп. Активность на рынке повысилась по сравнению с предыдущей неделей — среднедневной оборот торгов составил 26,2 млрд руб., и большая часть пришлась на среднесрочные и длинные выпуски. В контексте облигаций EM ОФЗ оказались в числе отстающих, наряду с выпусками Малайзии, 10-летний бенчмарк которой вырос в доходности на 8 бп.

Первичный рынок. На прошлой неделе Минфин завершил выполнение квартального плана заимствований — с начала квартала регулятор продал бумаг на 742 млрд руб. На обоих аукционах соотношение спроса и фактического объема размещения составило всего 1,5x, тогда как в последнее время оно обычно было ближе к 2,5x. Спрос на 10-летний ОФЗ-26239 составил 68,3 млрд руб. против 137,4 млрд руб. 1 сентября, и Минфин продал бумаг на 45,5 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 7,20%. Таким образом, премия к «старой» кривой составила 20 бп (одно из самых высоких значений с июня). Спрос на 20-летний ОФЗ-26238 составил всего 26,3 млрд руб. Минфин продал бумаг на 17,9 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 7,50% (+8 бп к уровню аукциона 1 сентября). По нашим оценкам, это предполагает премию к «старой» кривой в 24 бп, что является новым максимумом для этого выпуска.

Динамика средств нерезидентов. Приток средств иностранных инвесторов в ОФЗ на прошлой неделе увеличился до 37,0 млрд руб. против 14,8 млрд руб. неделей ранее. Почти половина этого объема — 18 млрд руб. — пришлась на выпуск ОФЗ-26207. Долгосрочный сегмент с точки зрения движения средств нерезидентов также завершил неделю в плюсе: самый сильный приток пришелся на ОФЗ-26233 (+6,1 млрд руб.), и при этом ни одна близкая к нему по дюрации бумага не попала в топ-5 выпусков по оттоку.

Рекомендации и прогнозы. Банк России подтвердил, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не закончен, и впереди нас еще ждет, возможно, даже не одно, а несколько повышений ключевой ставки. На наш взгляд, это означает, что до конца года ставка может вырасти на 25-50 бп. Мы полагаем, что этот сценарий уже в значительной мере учтен рынком. Поэтому в ближайшей перспективе основная неопределенность будет связана с действиями Минфина на первичном рынке: захочет ли он сокращать заимствования в ответ на ухудшение глобального аппетита к риску?