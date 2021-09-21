Ситуация на рынках акций вчера резко ухудшилась: Америка обвалилась на 1,7%. При этом нет никаких значимых причин для продолжающейся третью неделю подряд распродаж. Ожидания банкротства китайской Evergrande Group и сворачивания программы ФРС по выкупу активов — далеко не новость и всего лишь повод.

Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор покинул восходящий канал и пытается формировать краткосрочный нисходящий тренд.

Интересен, кстати, вопрос: а куда инвесторы будут вкладывать вырученные от продажи рисковых активов деньги? Причем их объем продолжает и продолжает увеличиваться… Так что в любом случае новую волну роста мы увидим, вот только до этого рынки могут еще более сильно скорректироваться.

Российский рынок акций потерял вчера по итогам основной сессии 1,6%. Но немного обнадеживает то, что снижение было на уменьшившихся объемах торгов, что говорит об отсутствии панических распродаж.

Причем техническая картина по российскому рынку сейчас намного лучше — он пока продолжает оставаться в восходящем тренде.

Из всего списка торгуемых бумаг, лишь 4 завершили день в положительной зоне, причем 3 из них — акции золотодобытчиков, отыгрывавшие рост цен на золото и торговавшиеся последнее время намного хуже рынка. Кстати, рост золота также является свидетельством того, что оптимизм инвесторов заканчивается, и многие начали уходить в защитные инструменты.

Хуже рынка отторговались металлурги, на которые кроме падения стоимости их продукции давит намерение властей увеличить фискальную нагрузку на отрасль. Возможно, стоит искать момент и сокращать позиции по акциям данных компаний. Скорее всего, их удастся купить дешевле.

Внешний фон сегодня с утра говорит в пользу роста рынка акций. Американские фьючерсы растут более чем на 0,5%, почти 0,8% прибавляет нефть. Но пока это стоит рассматривать именно как отскок, а не возобновление восходящего тренда. Просто в преддверии завтрашнего заседания ФРС США спекулянты прикрывают шорты.

Но все-таки судьба рынков решиться завтра, а до этого среднесрочным инвесторам лучше потерпеть и подождать.

Сегодня спекулятивно можно попробовать заработать на отскоке нефтянки, которая и вчера в основной своей массе была чуть лучше рынка. Неоправданно сильно упал «Газпром», который также может оказаться в лидерах отскока.

После вчерашнего снижения на 0,8% на утренней сессии рубль подрастает на 0,3%. Для рубля вчерашнюю динамику также можно записать в зачет: при таком резком ухудшение внешнего фона падение российской валюты могло бы быть намного более сильным. Среди позитива можно отметить и то, что промежуточное сопротивление 73,5 по паре доллар-рубль устояло. Правда, как нам кажется, не очень надолго.

Сегодня основную часть торгов пара доллар-рубль проведет в довольно узком диапазоне 73-73,5.