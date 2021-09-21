Во вторник доллар снижается на глобальных площадках после роста в конце прошлой и начале текущей недели. Однако пока снижение USD больше похоже на кратковременную коррекцию, а не на восстановление аппетита к риску. Глобальные площадки в целом и развивающиеся рынки в частности остаются под влиянием проблем одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande, и пока инвесторы предпочитает сохранять осторожность. Кроме того, рынок пребывает в ожидании заседания ФРС.

Примечательно, что если в предыдущие дни, когда на рынках EM преобладало бегство от риска, российский рубль находился в аутсайдерах, то сегодня валюта РФ пребывает в лидерах укрепления против USD. К середине дня рубль прибавлял порядка 0,3%, тогда как укрепление его основных «коллег» по EM ограничивалось отметкой в 0,2% (максимальный рост демонстрировало мексиканское песо). Были среди валют и исключения, например, бразильский реал, торговавшийся в незначительном минусе к USD.

Восстановление аппетита к риску позволит рублю побороться за возвращение отметки в 73 по доллару, однако, если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска. Необходимо отметить, что даже если по итогам заседания на текущей неделе ФРС не объявит о начале сворачивания стимулов, реакция рынков может не отразить оптимизма, так как ожидание по сворачиванию просто перенесется на следующее заседание в ноябре.