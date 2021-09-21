Количество начинает переходить в качество. Чистая диалектика. Куча маленьких страхов, которые до сих пор никак не влияли на котировки, вдруг одномоментно превратились в один большой страх, и цены тут же полетели вниз. Толчок этому процессу дал даже не сам американский рынок, а отстраненно далекий Китай. Чисто формальной причиной вчерашнего достаточно резкого падения стала гипотетическая (пока!) возможность банкротства крупной китайской компании China Evergrande (3333.HK), работающей в сфере недвижимости. Участники рынка вдруг испугались, что неуправляемый крах или ликвидация China Evergrande сможет затронуть сектор недвижимости Китая в то время, когда рост второй по величине экономики мира уже начал явно замедляться. Действительно, гигантский долг China Evergrande на сумму более чем в $300 млрд. пугает и наводит на мысль о последствиях знаменитого банкротства американской Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Ох уж этот сентябрь!