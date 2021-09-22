Рынки ждут решения ФРС по ставке и последующих комментариев о денежно-кредитной политике. Не исключено, что эти события послужат толчком к умеренной коррекции после падения в начале недели.

Общий взгляд

Сегодня Федеральная резервная система США будет принимать решение по процентной ставке, а руководитель ведомства Джером Пауэлл выступит с речью, в которой обозначит позицию регулятора в отношении денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы. И это, безусловно, является важнейшим событием грядущего дня. Ранее уже были аккуратные заявления со стороны Пауэлла, что программу стимулирования, предусматривающую выкуп активов на баланс ФРС в объеме 120 млрд долларов в месяц,начнут постепенно сворачивать. Правда, глава Федрезерва успокоил инвесторов, отметив, что это вопрос не самого ближайшего будущего. Однако в свете не самых выдающихся показателей восстановления американской экономики, а инфляция держится на достаточно высоком для Америки уровне в 5,3%, да и проблемы на рынке труда окончательно не решены, вполне можно ждать и более смелых заявлений от руководства ведомства. Впрочем, рост ВВП США сейчас выглядит весьма убедительным (6,60% QQQ и 12,2% YOY). В любом случае, вряд ли сокращение объемов выкупа, при чем, напомню, весьма постепенное, следует ждать в 2021-м году. Скорей всего регулятор перейдет к заметному смягчению ДКП лишь в 2022-м или даже 2023-м годах. Гадать, полагаю, сейчас смысла нет — проще дождаться пресс-конференции FOMC, которая начнётся в 21:30 мск. Пока же американские рынки оказались в области локальной, но достаточно резкой перепроданности после обвальных торгов понедельника:

Индекс S&P 500 вывалился из коридора, где благополучно пребывал еще с весны, и не факт, что сможет быстро в него вернуться. Вчерашний же день не ознаменовался даже слабыми попытками роста, отметившись лишь увеличившейся внутридневной волатильностью. Лидерами роста оказались Nektar (+8,45%), ConocoPhillips (+3,96%) и AutoZone (+3,65%). Слабей других выглядели бумаги Walt Disney (-4,17%), Activision Blizzard (-4,13%) и Wynn Resorts (-4,07%).

Отечественные торговые площадки не стали исключением. Рухнув на открытии в понедельник они два дня пребывали в боковом движении, лишь вчера утром предприняв весьма вялую попытку расти. Которая в конце концов завершилась коррекцией и нейтральным в целом финишем торгов. В итоге номинированный в рублях индекс МосБиржи завершил день на отметке 3970,48 п., прибавив едва заметные 0,02%. А «долларовый» индекс РТС за счет некоторого укрепления рубля вырос на 0,60%, зафиксировавшись на уровне 1710,90 п. Лучшие результаты продемонстрировали акции Акрона (+9,52%), ММК* (+4,04%), НКНХ (+3,91%), ПИКа* (+3,57%) и РУСАЛа* (+3,36%). Сильней других снизились префы Мечела (-3,41%), Петропавловск* (-3,09%) и обычка Мечела (-2,34%)

(* — с учетом вечерней сессии)

Нефть

Стоимость энергоносителей находится сейчас в крайне стабильном положении в отсутствие негативных внешнеполитических факторов, на фоне хорошего соблюдения договоренностей ОПЕК+ и достаточно ровной отчетности по запасам. Спрос со стороны восстанавливающейся Азии в целом стабилизировался, что не дает поводов ждать ни заметного роста цен на углеводороды, ни их существенного снижения. Сегодня в 17:30 мск. Минэнерго США представит статистику по недельному изменению запасов сырой нефти (ожидается повышение с —6,422 млн барр до —2,440 млн барр), избыточным запасам на хабе в Кушинге, и объемам производства топлива. Вышедшие накануне вечером предварительные данные от API показали снижение запасов за неделю с —5,437 млн барр до —6,108 млн барр. при прогнозах роста до —2,400 млн. барр. На данный момент (по состоянию на 7:50 мск сегодняшнего утра) стоимость нефти сорта BRENT составляет 75,15 долл./барр, а легкая техасская WTI торгуется по 71,30 долл./барр.

Рубль

Российский рубль уже более месяца весьма уверенно, хотя и неспешными темпами, укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Стабильные цены на энергоносители и резко взлетевшая стоимость металлов вполне способствовали тому, чтобы отечественный рубль уже неплохо себя чувствовал. А повышение ключевой ставки банком России 11 сентября и практически гарантированное её увеличение (внеплановое) на очередном заседании 8 октября делает рублевые инструменты весьма привлекательными. В том числе и для операций carry trade. Тем более, что глава ЦБ РФ недвусмысленно намекнула, что повышать ставку в любом случае придется, и, скорее всего, достаточно быстрыми темпами. По крайней мере, желание обуздать инфляциею и выйти на конец года с более-менее достойным результатов в 5,8-6,8% заставляет регулятора идти на ужесточение денежно-кредитной политики. В пользу укрепления рубля играет и налоговый период, который в течение еще почти недели будет обеспечивать повышенный спрос на рубли. По состоянию на 7:55 мск на рынке ФОРЕКС доллар котируется по 72,888 рубля, а евро торгуется по 85,442 рубля.

Перспективы

Торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят сегодня утром разнонаправленно, но без излишнего темперамента. Японский NIKKEI 225 к восьми утра мск. проседает на 0,63%, Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,51%, китайский Shanghai снизился на 0,29%, корейский KOSPI растет на 0,33%, а австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,53%. Фьючерсы на большинство азиатских фондовых индексов снижаются, на американские — растут в пределах от 0,1% до 0,23%. После откровенно провальных двух дней начала недели сегодня вполне можно ожидать умеренной технической коррекции, хотя весомых поводов для заметного роста и возврата на былые уровни пока не наблюдается.

Ночью Китай и Япония принимали решение по процентным ставкам. Народный банк Китая сохранил её на уровне 3,85%. Банк Японии тоже оставил ставку без изменений на уровне —0,10%. В течение дня в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья, вечером ждем статистику по запасам нефти и решение по ставке ФРС с последующей пресс-конференцией FOMC. В России последний день в дивидендах будут торговаться бумаги FixPrice, ФосАгро и «Мать и дитя». Пройдут заседания советов директоров «Абрау-Дюрсо», «Сегежа Групп», «Роснефти», «Юнипро», «М.Видео», «Газпром Нефти». Состоится внеочередное общее собрание акционеров «Черкизово».