Российский рынок акций хорошо начал вчерашний день, но к закрытию основных торгов растерял все преимущество, и Индекс Мосбиржи закрылся без изменений. Причина этого — упавшие западные индикаторы.

Все ждут решения ФРС США по срокам начала снижения выкупа активов с рынка. Но не имеет никакого принципиального значения, объявит ли регулятор об этом сегодня или на следующем заседании, начнется ли сворачивание программы в конце этого или начале следующего года.

При этом американский рынок акций локально перепродан, технический отскок просто необходим. Вчера реализовать его не получилось, попытка перенесена на сегодняшний день. С утра американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, нефть растет на 1,3% и ушла в район 75,3 доллара за баррель.

Так что открытие нас ждет ростом, и есть надежды, что основную сессию мы также сумеем закрыть приростом Индекса Мосбиржи.

Основную ставку мы сегодня предлагаем сделать вновь на бумаги нефтегазового сектора. Как и вчера, лучше рынка могут торговаться «Роснефть» и «Газпром», которые имеют наибольший потенциал роста.

Ждем роста и от Сбербанка, который закрыл вчерашний день более чем с процентными потерями. Поводов у банка выглядеть «хуже рынка» нет.

На среднесрочный период рекомендуем подбирать акции золотодобытчиков. Пока у нас нет оснований полагать, что рынки вернутся в устойчивый восходящий тренд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим высоковолатильный боковик, и в таких условиях многие должны вспомнить про такой защитный актив как золото, которое в этом году очень сильно отстает от роста других товарных ресурсов.

Ближайшим сопротивлением по золоту является район 1830 долларов за унцию, до него еще нужно расти 50 долларов.

Рубль вчера укрепился на 0,4% процента, а сегодня на утренних торгах прибавляет еще столько же, пытаясь закрепиться в паре с долларом под отметкой 73. Но особых надежд на рост российской валюты мы не питаем. Основное давление она испытывает со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходностей, несмотря на то что российский госдолг, чуть ли не единственным в мире, торгуется под положительную реальную доходность.

Но спросом рублевые бонды Минфина РФ не пользуются. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций обновил локальный минимум от кризисного марта прошлого года. В условиях ожидания продолжения повышения ключевой ставки ЦБ желающих покупать ОФЗ не много.

В такой ситуации отметка 72 выступает очень сильной, возможно даже непроходимой поддержкой для пары доллар-рубль.