Во вторник нефтяные котировки отскочили, частично отыгрывая потери предыдущего дня. В преддверии заседания ФРС, итоги которого могут опосредованно повлиять на нефтяные котировки через рост волатильности доллара, возможна сдержанная динамика фьючерсов. При этом позитивные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, представленные API, поддерживают позитивный сентимент сегодня с утра.

По опросам института, запасы нефти, бензина и дистиллятов могли снизиться на 6,1 млн, 0,4 млн и 2,7 млн баррелей? соответственно. Данные позитивны и немного превосходят прогнозы, что может подстегнуть рост котировок сегодня в первой половине дня. Вечером официальные отраслевые данные представит EIA.

Среди других благоприятных новостей можно отметить сообщения Reuters о том, что ряд членов ОПЕК+ испытывают сложности с плановым увеличением добычи. В августе члены альянса согласовали план, по которому совокупная добыча участников сделки будет увеличиваться на 400 тыс. б/с ежемесячно. Однако ряд стран, в числе которых Нигерия, Ангола и Казахстан, испытывают затруднения из-за недостаточных инвестиций в прошлые годы или крупных ремонтных работ. Источники Reuters сообщают, что исполнение сделки ОПЕК+ в августе выросло до 116% против 109% в июле, что означает более низкий, чем планируется, уровень добычи.

Прогнозы на IV квартал предполагают ощутимое ускорение спроса, во-многом связанное с восстановлением международного авиационного трафика. МЭА прогнозирует, что основной скачок придется на октябрь. Если при этом ОПЕК+ будет буксовать с увеличением производства, то на рынке может наблюдаться дефицит, что подстегнет нефтяные фьючерсы к обновлению максимумов.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,6% выше уровней закрытия предыдущего дня около $74,8 за баррель. Краткосрочный взгляд остается нейтральным.