Акции Сбербанка могут сформировать "нисходящий треугольник"
К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе и закрыли образовавшиеся ранее на неделе гэпы на фоне улучшения зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 1,11% до 4014,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,52%, до 1736,87 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 72,50 руб., а евро — к 85 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Мечела (+5,36%) и бумаги Распадской (+5,34%), которые подскочили без видимых фундаментальных причин. Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,58%. В лидерах снижения пребывали акции Мосбиржи (-1,45%) и котировки Petropavlovsk (-1,37%).
Золотодобытчики в среду продолжали движение вниз ввиду неспособности котировок драгоценного металла закрепиться выше 1780 долл./унц.
Обыкновенные акции Сбербанка тем временем уже несколько недель консолидируются в диапазоне 322-335 руб. с возможным формированием фигуры "нисходящий треугольник" и рисками просадки в район 305 руб. (разница между вершиной и основанием) при выходе за его нижнюю границу. На данный момент явных негативных сигналов по бумагам, однако, не поступает, в связи с чем актуальной до преодоления границ указанного диапазона скорее остается позиция "вне рынка" с возможными ставками на отскок от 322 руб. при улучшении мирового аппетита к риску.
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