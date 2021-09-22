Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы некоторое время продолжали активно расти вслед за глобальными фондовыми индикаторами. При этом мы показывали опережающую динамику, в основном отыгрывая восходящие импульсы мировых площадок и слабо реагируя на их просадки.

В начале дня биржи находились под давлением информации о том, что китайский проблемный застройщик Evergrande не исполнил обязательства перед двумя банками. Однако рынок акций Китая после двухдневного закрытия довольно сдержанно отреагировал на эту ситуацию. Вслед за негативным стартом он перешел к восстановлению, закрывшись в неплохом плюсе. На этом фоне мировые индексы устремились вверх, нефть с открытия поступательно росла.

Сегодня инвесторы будут оценивать решение ФРС по дальнейшей монетарной политике (21:00 МСК), а также последующую пресс-конференцию главы американского регулятора (21:30 МСК). Если будет объявлено скорое начало активного сворачивания монетарных стимулов, это способно вызвать крайне негативную реакцию мировых рынков.

После кратковременного роста мы перешли к консолидации на фоне аналогичной динамики глобальных индексов и нефтяных цен. Во второй половине сессии российский рынок устремился вверх вслед мировыми фондовыми индикаторами, хотя нефть находилась под давлением негативных данных Минэнерго США.

Валютный рынок

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно укреплялся благодаря росту глобальных площадок и нефти. После старта основной сессии российская валюта просела из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках, но вскоре возобновила рост.

Развивающиеся валюты в начале дня резко укрепились благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. При этом доллар не давал однозначных сигналов сектору, совершая широкие разнонаправленные движения. Во второй половине наших торгов он резко снизился, вызвав восходящий импульс в секторе, большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок пытается продолжить восстановление. Индекс гособлигаций RGBI поначалу развивал восходящее движение, которое стартовало вчера от нового полуторагодового минимума. Однако к закрытию индикатор сдал позиции, но сумел сохранить часть достижений сессии.

В середине торгов рубль просел в рамках коррекции из-за умеренного ухудшения внешнего фона. Но затем мировые рынки возобновили рост, вернув российскую валюту к восходящему движению. В результате она переписала дневные вершины.