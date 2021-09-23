Вчера разрешилась главная интрига последних недель: ФРС США явно дала понять о своих последующих действиях. Причем не оправдались надежды на то, что глава Федрезерва Джером Пауэлл попытается успокоить рынки.

Ставка ожидаемо была оставлена без изменений, но Пауэлл дал очень прозрачный намек, что заявление о сворачивание программы выкупа активов может быть принято уже на следующем заседании. Причем выкуп может быть полностью прекращен уже к середине следующего года, хотя мы ожидали, что процесс сворачивания количественного стимулирования будет более плавным.

Более негативным является смещение ожиданий относительно повышения ставки на следующий год. Ранее подавляющее большинство членов ФРС ждали первого повышения в 2023 г, а теперь половина прогнозирует такое решение уже в следующем году.

Кроме того, с 7 до 5,9% был снижен прогноз роста экономики США на этот год.

В общем, все плохо. Но как ни удивительно, попытки "медведей" просадить рынок не привели к успехам. По итогам среды американские фондовые индексы выросли в районе процента, а сегодня с утра фьючерсы на них прибавляют примерно четверть процента.

Российский рынок акций вчера выглядел очень сильно, прибавив за день 1,5%. Локомотивом рынка были акции сырьевых компаний, отыгрывающие взлет цен на сырье.

Сегодня с утра рост продолжится, внешний фон этому благоволит. Но возобновление масштабных распродаж очень вероятно в самое ближайшее время, поэтому увлекаться лонгами не стоит.

Лучше рынка сегодня вновь будет нефтегазовый сектор: нефть прибавляет 0,4% и торгуется в районе 76,5 долларов за баррель. Но и уверенности в дальнейшем росте нефтяных котировок у нас нет. Заявления ФРС негативны для всех товарных активов, а темпы сокращения запасов в США падают из-за возобновления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Так, вчера Минэнерго США объявило о сокращении запасов на 3,5 млн баррелей, в то время как неделю назад показатель равнялся 6,4 млн.

Но пока о глубокой коррекции речи не идет. Скорее всего, в ближайшее время рынки уйдут в фазу высокой волатильности, причем просадки будут откупаться не очень быстро.

В таких условиях можно рекомендовать среднесрочным инвесторам внимательно пересмотреть портфель и зафиксировать прибыль по наиболее выросшим бумагам.

Рубль вчера хоть и вырос к доллару на четверть процента, но закрыться ниже отметки 73 не смог. Сегодня попытки укрепления российской валюты продолжаются: пара доллар-рубль снижается на 0,25%.

Но у рубля вновь появились санкционные риски: в Штатах заговорили о том, чтобы запретить покупать российский госдолг не только на первичном, но и на вторичном рынке. Само по себе данное решение, даже если оно будет принято, не очень страшно с точки зрения рынка госдолга, но такая риторика будет оказывать давление на рубль.

Что касается сегодняшнего дня, то сильного роста рубля не ждем. Вряд ли пара опустится ниже отметки 72,5.