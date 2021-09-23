Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов в пределах 1%, при этом индикаторы отступили от максимумов дня. В целом реакцию на итоги заседания ФРС можно назвать оптимистичной. Регулятор по сути подтвердил обозначенные ранее планы возможного начала сворачивания покупок облигаций уже на ноябрьском заседании, подчеркнул временный характер инфляции, а также сообщил о перспективе первого повышения процентных ставок ближе к концу 2022 года. Ключевое внимание при принятии решений ФРС по-прежнему уделяет полной занятости и ценовой стабильности.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, однако индикатор все еще остается ниже психологически важной отметки 4400 пунктов, которую проверял на прочность в ходе вчерашних торгов. В четверг на рынке смогут оценить еженедельные данные по рынку труда, а также предварительные оценки деловой активности за август (в целом ожидаются позитивные сигналы).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который следовал за покупками в США. Четверг для региона отметится заседанием Банка Англии, а также предварительными индексами деловой активности за август (прогнозируется умеренное замедление роста).

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японские биржи закрыты в связи с выходным днем. Австралийский S&P/ASX вырос на 1%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 1%. Ситуация в регионе в целом стабилизируется на фоне надежд на способность застройщика Evergrande осуществить выплаты по своим обязательствам.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после скачка на 2,5% накануне. Цены на международный сорт обновили пик с середины июля, поднявшись до 76,48 долл., в то время как на американский сорт пока не достигли района сентябрьского максимума 73 долл. Котировки поддерживают данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе и ослабление доллара. В то же время в отчете Минэнерго США содержались и негативные сигналы, указывающие на рост нефтедобычи и запасов бензина, что может сдерживать покупателей у очередных максимумов.