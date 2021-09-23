Цены на нефть повышались в первой половине дня, но затем ушли в минус. Впрочем, перспективы при высоких ценах на газ становятся вполне позитивные.

С наступлением отопительного сезона можно ожидать роста спроса на дистилляты, а именно топочный мазут, как со стороны физических лиц, так и бизнеса, как в Европе, так и США.

Член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики, поручила министрам Евросоюза разработать предложения по преодолению проблемы дефицита газа. Отметим, что попытки обвинить "Газпром" в преднамеренном сокращении поставок пока не находят широкого отклика. По сути, любая критика в этом направлении наталкивается на вполне логичную формулу — "Северный поток 2", против которого ведётся ожесточенная борьба уже не один год.

Если же говорить о нефти, то поддержкой также остаётся фактор неспособности ряда стран ОПЕК+ повысить добычу в рамках своих квот на сентябрь. От графика повышения отстают Ангола, Нигерия и Казахстан.

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