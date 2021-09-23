Еврокомиссия задумалась о газовом кризисе
Цены на нефть повышались в первой половине дня, но затем ушли в минус. Впрочем, перспективы при высоких ценах на газ становятся вполне позитивные.
С наступлением отопительного сезона можно ожидать роста спроса на дистилляты, а именно топочный мазут, как со стороны физических лиц, так и бизнеса, как в Европе, так и США.
Член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики, поручила министрам Евросоюза разработать предложения по преодолению проблемы дефицита газа. Отметим, что попытки обвинить "Газпром" в преднамеренном сокращении поставок пока не находят широкого отклика. По сути, любая критика в этом направлении наталкивается на вполне логичную формулу — "Северный поток 2", против которого ведётся ожесточенная борьба уже не один год.
Если же говорить о нефти, то поддержкой также остаётся фактор неспособности ряда стран ОПЕК+ повысить добычу в рамках своих квот на сентябрь. От графика повышения отстают Ангола, Нигерия и Казахстан.
По состоянию на 15:15 мск:
- Brent — $75,75 (-0,58%),
- WTI — $71,79 (-0,61%),
- Золото — $1773 (-0,33%),
- Медь — $9318,97 (-0,59%),
- Никель — $19225 (+0,02%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210923/834781299.html