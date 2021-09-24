Европейский фондовый рынок в четверг вырос, так как улучшилось настроение на рынках при ослаблении опасений распространения проблем китайского девелопера Evergrande на экономику. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 увеличился на 0,9%, немецкий DAX вырос на 0,9%, французский CAC 40 прибавил 1%, британский FTSE 100 потеря 0,1%.

Банк Англии сохранил денежно-кредитную политику без изменений и понизил прогнозы экономического роста на третий квартал этого года. Европейские рынки смогли прибавить, несмотря на данные, показывающие, что деловая активность в еврозоне росла самыми слабыми темпами за пять месяцев в сентябре. Данные сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, рассматриваемого как показатель экономического состояния региона, упали до пятимесячного минимума 56,1 в сентябре с 59,0 в августе.

Американский фондовый рынок также продемонстрировал положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq увеличился на 1,04%, Dow прибавил 1,48%, а S&P500 вырос на 1,24%. Инвесторы "переваривали" комментарии Федеральной резервной системы, которая в среду указала, что она не видит неизбежного отката денежно-кредитного стимулирования, которое поддерживало экономику на протяжении всей пандемии.

Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за сохранение краткосрочных ставок на уровне около нуля в среду и все еще не определился со сроками первого повышения процентной ставки. График прогнозов в среду показал, что девять из 18 членов FOMC ожидают повышения ставки в 2022 году по сравнению с семью в июньских прогнозах ФРС.

Акции Salesforce.com Inc. прибавили 7,2% после того, как компания повысила свои прогнозы продаж на весь год и заявила, что пандемия продолжает увеличивать расходы на облачные сервисы.

После закрытия основной сессии свои финансовые результаты за квартал опубликовал Nike, спровоцировав снижение котировок на2%. Финансовые показатели за первый квартал продемонстрировали рост. Выручка в размере $12,2 млрд выросла на 16% по сравнению с уровнем прошлого года. Прямые продажи Nike выросли на 28% при росте цифровых продаж на 29%, а прибыль в размере $1,16 на акцию выросла на 22% в годовом исчислении. Прибыль за первый квартал оказалась выше, чем ожидалось, но выручка немного не дотянула до оценок аналитиков. Nike сократила свой годовой прогноз продаж до "среднего однозначного" темпа роста по сравнению с предыдущей оценкой двузначного прироста из-за проблем с цепочками поставок, которые, по ее словам, влияют на перемещение товаров из Азии в Северную Америку.

В пятницу ожидается публикация индекса настроения в деловых кругах от IFO сентябрь Германии. В США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл.