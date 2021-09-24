Рубль в течение дня укреплялся, как против доллара, так и против евро. Однако к вечеру доллар показал слабость относительно европейской валюты, что также отразилось на рубле.

Текущая неделя богата на решения центральных банков. Во вторник ЦБ Бразилии повысил её на 100 базисных пункта до 6,25% и обещал очередное повышение на 100 базисных пункта в октябре. Инфляция в Бразилии приближается к 10%. 23 сентября ЦБ Норвегии повысил ставку до 0,25% с 0,0%. ЦБ Турции, напротив, решил снизить ставку на 100 Б.П., хотя инфляция продолжает расти, но регулятор решил ориентироваться на менее волатильную базовую инфляцию.

В России ситуация с инфляцией также остаётся сложной. На неделе до 20 сентября она составила 0,1%, хотя на рынке ждали нейтральной динамики, если не дефляции. В годовом выражении рост цен ускорился до 6,96%. Вероятно, что к концу месяца показатель роста цен поднимется до 7,0%-7,1%, а это прямой повод для повышения ставки ЦБ РФ.

На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался почти на 0,4% до 93,10 п. По данным Reuters, в ЕЦБ готовятся к тому, что инфляция может превысить уже пересмотренный прогноз и сохраняться на высоком уровне более длительный период. Соответственно, регулятор уже задумывается о том, чтобы прекратить программу экстренного финансирования в период пандемии уже в марте. Соответственно, евро начал укрепляться на фоне этой информации.