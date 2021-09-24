К вопросу о перспективах ужесточения монетарной политики ФРС
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Вчера доходность 1-летних ОФЗ выросла до 7,04% (+11 б.п.), 10-летних — до 7,22% (+7 б.п.). Инвесторы отыгрывали итоги прошедшего в среду заседания ФРС, на котором были озвучены перспективы более раннего ужесточения денежно-кредитной политики (прогноз повышения базовой ставки сдвинулся с 2023 на 2022 год). Доходность UST-10 вчера выросла до 1,43% (+13 б.п.). На этом фоне локальные гособлигаций ЕМ вчера преимущественно снижались в цене. Из негативных локальных факторов отметим ускорение инфляции в РФ и новости о подготовке США законопроекта о санкциях на вторичный рынок ОФЗ. Котировки Brent вчера обновили трехлетний максимум, а рубль укреплялся, что ограничило масштаб снижение цен ОФЗ.
Сегодня продажи в сегменте российского госдолга могут продолжиться. Ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в диапазоне 7,20 — 7,30% годовых.
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