Последствия урагана уносят вверх цены на нефть
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Перебои с добычей в Мексиканском заливе, позитивная отраслевая статистика от EIA и благоприятный фон на мировых рынках поддержали рост нефти на этой неделе. В четверг котировки продолжали расти, отыгрывая уверенность в сильном спросе и приближаясь к уровню двухлетнего максимума.
Последствия урагана Ида, прошедшего через побережье Мексиканского залива в конце августа, продолжают оказывать влияние на нефтегазовую отрасль региона. На этой неделе около 20% добычи залива или 0,4 миллионов б/с остается закрыто. Royal Dutch Shell уже заявила, что ремонтные работы на одном из ее перевалочных пунктов в регионе продлятся до конца года. Rystad Energy оценивает возможные потери поставок из-за этого в 200-250 тысяч б/с.
Отраслевая статистика от EIA показала падение запасов нефти в США почти до трехлетнего минимума, при этом косвенные индикаторы указывали на высокий уровень потребления. Добыча нефти в США на прошлой неделе оставалась пониженной, на уровне 10,6 млн б/с.
Информационный фон на мировых рынках был позитивным. Фондовые индексы снижались в понедельник, но уже во вторник перешли к восстановлению и продолжают расти после заседания ФРС США в среду, на котором регулятору удалось не встревожить рынки сообщением о скором сворачивании монетарных стимулов.
Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются вблизи максимума с 2018 года. Техническая картина позволяет предположить, что при благоприятном фоне фьючерсы могут сформировать импульс роста в район 80 долларов за баррель на горизонте ближайших дней.
Устойчивость высоких цен будет зависеть от того, насколько данные по спросу в октябре будут коррелировать с прогнозами. МЭА ожидает скачка потребления в следующем месяце, который, однако, будет сбалансирован за счет увеличения добычи странами ОПЕК+.
При этом Reuters на этой неделе сообщал о том, что ряд участников альянса в августе испытывали сложности с увеличением добычи, из-за чего процент исполнения сделки вырос до 116% с июльских 109%. Если в октябре члены альянса продолжат буксовать, это может привести к более высокому дефициту и продолжению роста цен.
Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,1% выше уровней закрытия предыдущего дня.
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