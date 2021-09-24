МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российские биржевые индексы с открытия устремились вниз на фоне ускорения нисходящей динамики мировых фондовых индикаторов. При этом нефть находится около максимальных за несколько месяцев уровней, периодически обновляя локальные вершины. Вслед за кратковременным снижением мы перешли к коррекции, реагируя на аналогичную динамику рынков.

Фьючерсы на индекс S&P 500 в начале дня предприняли попытку возобновления роста, но вскоре перешли к снижению, ускорившись на старте российской сессии. Под давлением находятся и другие площадки.

Негативом выступает рост доходностей гособлигаций США, увеличивающий вероятность более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС. Показатель 10-летних бумаг обновил трехмесячный максимум. Основным фактором данной тенденции выступает подорожание сырьевых товаров, усиливающее инфляцию.

Кроме того, нарастает беспокойство по поводу необходимости повышения потолка госдолга США. Затягивание этого процесса угрожает исчерпанием резервов американского Минфина, что в худшем случае может вызвать неисполнение Штатами своих долговых обязательств. Хотя такой сценарий большинство воспринимает как маловероятный, неопределенность с этой ситуацией оказывает давление на биржевые активы, в том числе гособлигации США, вызывая рост их доходностей.

Еще одним раздражителем для инвесторов остается напряженность вокруг китайского девелопера Evergrande, находящегося на грани банкротства. Накануне компания не осуществила платеж по облигациям. У застройщика есть еще период в 30 дней до объявления дефолта. Однако, по сообщениям СМИ, власти готовятся и к негативному исходу событий.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 4040 п., у индекса РТС — на отметке 1735 п. На фоне увеличения санкционных рисков мы стали более чувствительны к негативным сигналам с внешних рынков, поэтому, если они продолжат проседать, российские фондовые индикаторы могут пробить эти уровни уже сегодня, ускорив снижение. Дополнительное давление может оказывать фактор пятницы.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На старте сессии рубль резко укрепился благодаря повышению нефти. Однако ситуация на мировых рынках ухудшалась, вызвав резкое снижение российской валюты. При этом нефтяные цены остались около максимальных за несколько месяцев уровней.

Развивающиеся валюты с начала дня находятся под давлением восходящей динамики доллара. Утром он совершил рывок вверх, вызвав провал в секторе, многие представители несут ощутимые потери.

Российский долговой рынок испытывает негативное влияние сразу нескольких факторов: угроза санкций на вторичное обращение бумаг, рост доходностей трежерис, а также вероятное дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ на фоне усиления инфляции. В результате индекс гособлигаций RGBI вновь переписал полуторалетний минимум.

Внутренняя и внешняя обстановка для рубля складывается негативной, но до панических покупок инвалюты пока далеко. Тем не менее, в случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках, особенно на сырьевом, доллар может устремиться к сильному сопротивлению 73,7 рублей.