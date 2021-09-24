МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг укрепился к доллару на 0,3% до 72,7529, а в ходе торгов российская валюта подрастала до 72,5662. Однако утром в пятницу рубль дешевел и демонстрировал желание вернуться выше 73,00. При этом котировки Brent растут 4 дня подряд и уже достигли уровня 77,73/барр. Формально это максимум с 6 июля, однако если цены поднимутся еще на 6 центов за баррель, то это уже будут уровни, которые последний раз можно было заметить в октябре 2018 года. Баррель Brent в эквиваленте российской валюты стоит порядка 5645 рублей. Это близко к июльскому пику 5680 рублей за баррель, который является максимумом 2021 года и одновременно соответствует абсолютным максимумам октября 2018 года. Другими словами, нефть в рублях стоит дорого, что не может не радовать бюджет.

Сначала сентября рубль укрепился к доллару на 0,24%, и пока это лучший результат среди валют ЕМ. Доходность carry trade с учетом доллара в качестве валюты финансирования составила в сентябре 0,76%. Здесь среди 24 представителей ЕМ только аргентинское песо опережает рубль, предлагая доходность carry вдвое большую — 1,52%.

Российская валюта опирается на сентябрьский налоговый период, в этом контексте пиковым днем будет понедельник, 27 сентября, когда в бюджет будет необходимо уплатить НДС, НДПИ и акцизы. Курсу USDRUB необходимо завершить неделю ниже 72,50, чтобы заявить о прочном потенциале среднесрочного укрепления.

Доллар по итогам торгов в четверг подешевел против всех конкурентов из Большой десятки, за исключением японской иены. Ситуация с девелопером Evergrande все больше складывается в пользу управляемого дефолта, риски краха строительной отрасли с последующим заражением банков и всей финансовой системы резко сократились. Соответственно, спрос на защитные активы и валюты безопасной гавани уменьшился, что ощутили на себе иена и доллар.

Накануне ФРС анонсировала старт сокращения программы покупки облигаций в 2021 году, полный выход из QE к середине 2022 года. При этом обновленный прогноз чиновников ФРС (dot plots) предполагает, что первое повышение ставки по федеральным фондам состоится в 2022 году. Однако доллар ослаб после этого, поскольку, во-первых, многие участники рынка ожидали, что ФРС может объявить сокращение QE уже в сентябре, а во-вторых, тот же собственный прогноз ФРС dot plots предполагает более медленные темпы повышения ставок в 2023 и 2024 гг. Фондовый рынок убедился, что спешить повышать ставки Федрезерв не намерен, при этом само ужесточение, как это представляется сейчас, будет очень плавным. В итоге спрос на акции вырос, а доллар упал.

Мы предполагаем, что по мере приближения публикации отчета по занятости в США за сентябрь (8 октября) рынок начнет закладываться на сильные цифры, что будет стимулировать укрепление доллара.