Сегодня индекс МосБиржи (-0,3%) снизился ввиду усиления коррекционных настроений в финансовом и металлургическом секторах, вызванных ухудшением внешнего фона и роста санкционных опасений. В аутсайдерах

оказались акции металлургических и горнодобывающих компаний, ведомые как акциями РУСАЛа (-1,0%) и Норильского Никеля (-1,0%), отыгрывающими откат цен на алюминий и палладий, так и бумагам ММК (-5,5%), начавшим торговаться без учета промежуточных дивидендов.

Бумаги золотодобытчиков (Полюс: —1,6%; Polymetal —1,0%; Petropavlovsk: —1,2%), акции которых сегодня снижались вопреки укрепившемуся золоту. Исключением стали акции

Распадской (+1,4%), которые выросли после утверждения дивидендов за 1 полугодие в размере 23 рубля на акцию.

Вновь безыдейно смотрелся финансовый сектор (Сбербанк ао: —0,5%; TCS Group: —2,2%), отыгрывающий как слабость рынка гособлигаций на фоне роста санкционных опасений, так и давление фиксации прибыли в акциях hi-tech за рубежом.

Лучше рынка выглядели акции «весовых» компаний нефтегазового сектора, поддержанные развитием роста нефтяных котировок, которые вернулись к уровням октября 2018 года, ведомые акциями Роснефти (+2,6%) переписавшими исторические максимумы и преодолевшими отметку в 600 рублей.

Бумаги ЛУКОЙЛа (+0,2%) смогли приблизиться, а Газпрома (+0,2%) — обновить максимумы года. Отметим и НОВАТЭКа (+1,0%), находившийся под выраженным давлением продавцов на фоне корпоративного негатива, но к концу торгов смогли отыграть всю просадку.

Спросом сегодня также пользовались акции МТС (+1,0%), X5 (+1,0%), Аэрофлот (+3,0%) и Русагро (+2,2%).

Мы ожидаем, что в понедельник благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке сохранится, что поможет российскому рынку вернуться к росту с целью теста исторических максимумов.