К окончанию недели аппетит к риску на глобальных финансовых рынках иссяк. В результате на валютных площадках развивающихся рынков доллар завершал неделю весьма уверенно, несмотря на снижение к основным мировым валютам.

Российский рубль и его основные «коллеги» по EM торговались в минусе без исключений. Впрочем, валюта РФ несла минимальные потери, поддерживаемая ростом цены на нефть и крупными налоговыми платежами в бюджет. В частности, к вечеру котировки марки Brent поднимались до 77,85 долл. за баррель, обновив таким образом максимум с октября 2018 г.

Отметим, что на прошедшей неделе рынки не могли похвастаться стабильным аппетитом к риску, однако на российском рынке доллар с середины недели регулярно встречал сопротивление экспортеров, активизировавших продажу валютной выручки к налоговым платежам.

Не исключено, что после прохождения пика платежей в бюджет интерес к риску на глобальном рынке так и не восстановится, что наконец позволит американской валюте закрепиться выше 73 руб.