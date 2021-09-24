Нефть и налоги свели потери рубля к минимуму
К окончанию недели аппетит к риску на глобальных финансовых рынках иссяк. В результате на валютных площадках развивающихся рынков доллар завершал неделю весьма уверенно, несмотря на снижение к основным мировым валютам.
Российский рубль и его основные «коллеги» по EM торговались в минусе без исключений. Впрочем, валюта РФ несла минимальные потери, поддерживаемая ростом цены на нефть и крупными налоговыми платежами в бюджет. В частности, к вечеру котировки марки Brent поднимались до 77,85 долл. за баррель, обновив таким образом максимум с октября 2018 г.
Отметим, что на прошедшей неделе рынки не могли похвастаться стабильным аппетитом к риску, однако на российском рынке доллар с середины недели регулярно встречал сопротивление экспортеров, активизировавших продажу валютной выручки к налоговым платежам.
Не исключено, что после прохождения пика платежей в бюджет интерес к риску на глобальном рынке так и не восстановится, что наконец позволит американской валюте закрепиться выше 73 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210924/834799734.html