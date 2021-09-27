МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи завершал прошлую неделю выше 4000 п. Рынок остается в рамках растущего тренда, чему в значительной степени способствует позитивная конъюнктура на рынке нефти и газа.

Курс USD/RUB в пятницу был относительно стабилен, так что недавний импульс роста доллара к 73,5 не получил продолжения. Мы уже много раз отмечали, что среднесрочный взгляд по рублю остается позитивным, и сохраняются высокие шансы на укрепление. Ближайшие ориентиры находятся в районе 71,5-72 и они могут быть достигнуты в следующие несколько сессий. На чуть более длинной дистанции при сохранении текущих цен на нефть возможно укрепление и в сторону 70.

Фактор сильной национальной валюты не очень выгоден российским экспортерам, однако высокие цены на многие commodities это компенсируют. Фьючерсы Brent сегодня с утра продолжают рост, игнорируя любую негативную статистику. Так, недельные данные Baker Hughes указывают на продолжающееся увеличение числа активных буровых в США: прирост на 10 установок, до 411. При этом Китай продал партию нефти из стратегических резервов, чтобы сбить волну роста цен. Однако все это противостоит высокому спросу и снижению мировых запасов, что и толкает котировки Brent все выше. В самой ближайшей перспективе можем увидеть преодоление круглой отметки в 80 долларов.

Для индекса МосБиржи сегодня с утра складывается в целом неплохой внешний фон за счет роста фьючерсов на сырьевые товары и американские индексы акций. Следующие цели расположены около 4110 п. Обновление исторических максимумов может произойти уже на этой неделе.

В основном российский рынок могут продолжить тянуть наверх акции нефтегазового сектора. По-прежнему положительный взгляд по тяжеловесным акциям Лукойла, Роснефти и Газпрома. Сегодня с утра стоимость барреля нефти Brent в рублях достигла нового исторического максимума 5760 рублей. Это на 25% выше среднего значения за последние 12 месяцев. В такой ситуации удержание акций нефтяников выглядит оправданным.

На рынке акций в США тем временем продолжается попытка отыграть недавний импульс снижения. S&P 500 отскочил к 4450 п. В данный момент нет уверенности, что и в этот раз удастся благополучно выкупить просадку и вернуться к историческим максимумам. В районе 4470-4500 п. вновь могут появиться крупные продавцы. Кроме того, на повестке остается нервозность, связанная с проблемами очередного поднятия потолка госдолга и ожиданиями увеличения корпоративных налогов.

В фокусе

∙ Аэрофлот (+3%). В акциях авиакомпании произошел очередной импульс, который укладывается в фазу широкого боковика, продолжающегося с начала года. Подобные движения мы уже видели, так что уверенности в устойчивой восходящей тенденции нет. Позитивным техническим сигналом могло бы стать закрытие сессии выше 70,5 руб. В таком случае следующие цели сдвинутся в диапазон 74-75,5 руб., где ранее уже трижды останавливались волны роста. Отмечу, что наблюдаемое ралли в нефти — это дополнительный негатив для маржинальности Аэрофлота, так как на финансовые результаты может начать давить рост топливных издержек.

∙ Роснефть (+2,6%). В бумагах нефтяной компании продолжается уверенное ралли. За четыре сессии акции выросли на 11%, выйдя из годового боковика и обновив исторические максимумы. Положительный среднесрочный взгляд на бумаги Роснефти сохраняется. Локальная перекупленность не является критичной, так что пространство для подъема остается. Локальные коррекции при ухудшении фона возможны, но в целом следующие цели, на мой взгляд, сместились в район 635-640 рублей.

∙ НОВАТЭК (+0,8%). В пятницу акции были в лидерах по обороту торгов. Повышенная активность участников была обусловлена новостями об аресте заместителя председателя правления Марка Джитвэя в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Первая реакция в бумагах была строго негативной, однако распродажа оказалась кратковременной. Уже к концу пятницы просадку выкупили. Кроме того, Джитвэй в воскресенье в своем Твиттере сообщил, что уже урегулировал претензии американских властей в рамках добровольной программы. Сами обвинения он назвал необоснованными. Вероятно, эта тема уже в ближайшее время перестанет оказывать хоть сколько-нибудь значимое влияние на котировки НОВАТЭКа.

∙ ММК (-4,9%). Акции просели на фоне дивидендного гэпа и новостей про SPO. Прошедшее размещение может позволить бумагам вернуться в индекс MSCI Russia в ходе ближайших ребалансировок за счет увеличения free-float. Это фактор в пользу притока пассивных фондов.

∙ Самолет (-5,7%). Падение бумаг на столь значительную величину выглядит нормальным явлением, учитывая мощное ралли, которое мы видели в последние месяцы. Амплитуда колебаний в акциях, вероятно, останется повышенной. С февраля в бумагах практически не было существенных коррекций.

∙ С понедельника на Московской бирже инвесторы смогут заключать сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) и еврооблигациями в вечернюю сессию, в период с 19:00 до 23:50 МСК.

∙ Сегодня Группа Эталон опубликует финансовые результаты за I полугодие 2021 года.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,4%, нефть Brent в плюсе на 1,4% и находится около $79,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия пятницы.