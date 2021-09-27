МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Индекс S&P500 после резкого снижения в понедельник, 20 сентября, смог восстановиться к концу недели. Среди основных факторов коррекции в начале недели можно выделить риски банкротства китайского застройщика Evergrande и возможности реализации эффекта домино в строительной индустрии Китая, а также неопределенности, связанной с заседанием ФРС США в среду, 22 сентября. В то же время в среду риски нерегулированного банкротства Evergrande снизились на фоне информации о плане реструктуризации компании. Еще одним фактором поддержки китайского рынка выступила дополнительная ликвидность, предоставляемая Народным банком Китая в рамках сделок РЕПО.

По итогам сентябрьского заседания ФРС приняла решение сохранить диапазон по ставке без изменений 0-0,25%. Касательно восстановления экономики члены ФРС отметили, что наиболее пострадавшие от пандемии сектора показывают улучшение активности, однако недавний всплеск заражений COVID-19 замедлил темпы восстановления. Что касается инфляции, то члены ФРС изменили формулировку с "повысилась" на "повышена", при этом по-прежнему отмечают вклад временных факторов в ускорение инфляции. ФРС отметила, что сокращение объемов активов в скором времени может быть обосновано в случае дальнейшего улучшения состояния рынка труда и восстановления деловой активности.

Участники рынка ожидают что сокращение покупок активов будет анонсировано уже на ноябрьском заседании. Учитывая заявления Дж. Пауэлла на пресс-конференции, в части завершения процесса сокращения покупок активов к середине 2022 года (хотя решение еще не было принято и будет зависеть от состояния экономики), объем сокращения может составить по 15 млрд в месяц. Мнения членов ФРС разделились в части прогнозов процентных ставок. Так, 50% считают, что необходимо одно повышение уже в 2022 году, в то время как другая часть считает, что первое повышение должно быть лишь в 2023 году.

Экономические прогнозы ФРС изменились: в 2021 году темпы роста ВВП были понижены на 1,1 б.п. до 5,9%, что частично будет нивелировано более высокими темпами роста в 2022 году (+0,5 б.п. до 3,8%); уровень безработицы в 2021 г. был повышен с 4,5% до 4,8%, прогноз 2022 года остался без изменений; прогнозы по инфляции были повышены, в 2021 г. +0,7 б.п. до 3,7%., в 2022 году до 2,3%.

Наблюдается постепенная нормализация монетарной политики в разрезе регионов: Банк Норвегии повысил процентную ставку (с 0% до 0,25%), став первым из крупных ЦБ, приступивших к повышению ставок после пандемии. Банк Англии и Банк ЮАР оставили процентные ставки без изменений, однако отметили возможность роста ставок в ближайшей перспективе, учитывая темпы восстановления экономики.

После заседания ФРС США доходность 10-летних трежерис выросла на 9 б.п. до 1,45% на фоне распространения дельта штамма в азиатский регион. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме 164 миллиарда долларов смогут оказать небольшое давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 5 б.п. до 2,27% за неделю, спрэд сузился до уровня 0,82%.

Evergrande (CC/Ca/CC) не выплатил купон по еврооблигациям на 82 миллиона долларов, но урегулировал неизвестным способом задолженность по локальным облигациям. Китай призвал Evergrande не допустить дефолта по еврооблигациям в ближайшем будущем.

На наш взгляд, эту фразу можно трактовать как необходимость выиграть время правительству для оценки потенциальных убытков китайских инвесторов по еврооблигациям и согласовать с ними план реструктуризации. Напомним, что выручка и чистый долг Evergrande составляют $75 млрд или 0,5% ВВП Китая, а обязательства вместе с кредиторской задолженностью перед поставщиками, подрядчиками и дольщиками $300 млрд (2% ВВП Китая), но также есть запасы на 220+ миллиардов долларов и прочие активы. Мы считаем, что власти Китая предпочтут достройку домов в наибольшей степени готовности для погашения обязательств.

В течение предстоящей недели министр финансов Джанет Йеллен и глава ФРС Дж. Паэулл выступят перед банковским комитетом Конгресса США. Дж. Паэулл навряд ли предоставит новую информацию, учитывая недавнее заседание ФРС и детальную пресс-конференцию. Внимание инвесторов будет обращено на выступление Джанет Йеллен касательно потолка госдолга, который может превысить установленный ранее уровень в середине/конце октября если Конгресс не утвердит увеличение госдолга.

Среди важных макроэкономических данных на этой неделе можно отметить публикацию данных объема промышленных заказов, индекса деловой активности PMI (Markit), изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также уровень безработицы. На этой неделе предоставят финансовые квартальные результаты: Micron Technologies, Paychex, CarMax.