Стоимость нефти растет, инвестбанки повышают таргеты
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник вплотную подошли к 80 долларов за баррель, отыгрывая оптимизм, связанный с ожиданиями сильного спроса на фоне ограниченного предложения.
Ряд специалистов высказывают мнение, что высокие цены на газ и уголь могут привести к росту цен на нефть, которая в относительном выражении за год выросла не так сильно, как другие энергоносители. Особенно этот эффект может ярко проявить себя в случае холодной зимы в северном полушарии. По мнению аналитика Вивека Дхара, опрошенного Reuters, спрос на нефть может вырасти еще на 0,5 миллиона б/с за счет перехода отдельных потребителей с дорогого газа на более дешевую нефть.
Одновременно растут опасения, что ОПЕК+ не сможет оперативно увеличить добычу в ответ на повышенный спрос. Ряд членов альянса уже сейчас испытывают затруднения с восстановлением производства. Африканские экспортирующие страны Нигерия и Ангола в этом году добывают в среднем на 276 тыс. б/с ниже, чем им позволяет их средняя совокупная квота в 2,83 миллиона б/с. Reuters сообщает, что, скорее всего, эти страны до конца года не смогут восстановить производство до целевых уровней из-за недостаточных инвестиций и проблем с обслуживанием.
Инвестбанк Goldman Sachs в эти выходные повысил цель по ценам на Brent к концу года с 80 до 90 долларов за баррель. Специалисты банка аргументируют повышение таргета более быстрым восстановлением после вспышки вируса "Дельта" в Азии и перебоями с добычей в США из-за урагана Ида.
Сегодня фьючерсы на Brent продолжают подрастать, консолидируясь непосредственно под 80 долларов за баррель. Вероятно, котировки в ближайшее время сформируют спекулятивный скачок в район 81-82 доллара за баррель, после чего активность продавцов может вырасти. При этом важное значение в ближайшие дни будет иметь отраслевая статистика из США по запасам нефти и нефтепродуктов. Существенное сокращение запасов может быть расценено, как признак сохранения сильного спроса, что будет позитивным фактором для котировок.
Сегодня поздно вечером данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США опубликует API. Фьючерсы на Brent с утра торгуются на 0,4% выше уровней закрытия предыдущего дня.
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