Снижение рисков на глобальных рынках повлияет на рост доходности ОФЗ
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 б.п. Покупки российских гособлигаций активизировались на фоне высоких нефтяных цен, которые способствуют профицитному исполнению федерального бюджета. Минфин РФ вчера объявил, что в среду не будет проводить аукционы по размещению нового госдолга, что также поддержало спрос на вторичном рынке.
На глобальном рынке облигаций вчера продолжилась отрицательная переоценка гособлигаций развитых и развивающихся стран. Доходность UST-10 выросла до 1,54% (+5 б.п.). Выпуск Russia`29 закрыл торги на отметке 2,41% (+7 б.п.). Инвесторы отыгрывают ужесточение риторики американского Центробанка и ожидания более раннего повышения долларовых ставок. Также сказывается неопределенность относительно поднятия потолка госдолга США.
Сегодня с утра цены на нефть снижаются, на рынках преобладает ослабление склонности к риску. На этом фоне доходность 10-летнх ОФЗ может вырасти до 7,35% годовых.
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