МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. На мировых фондовых площадках снова распродажи. Вчера повторилась ситуация прошлого понедельника, когда рынки резко пошли вниз широким фронтом.

Все большее беспокойство у глобальных инвесторов вызывает ускорение роста цен на нефть, газ и уголь. Это способно усилить инфляцию, подтолкнув ФРС к более жесткой денежно-кредитной политике в будущем. На этом фоне продолжается снижение гособлигаций США, что крайне негативно для рынка акций. Доходность 10-летних Treasuries превысила 1,55% впервые с середины июня.

В первую очередь страдают акции высокотехнологичных компаний, торгующихся с повышенными мультипликаторами. Если промышленный индекс DJIA вчера снизился на 1,6%, то Nasdaq 100 потерял почти 3%.

Комментарии Джерома Пауэлла о достижении условий, позволяющих ФРС начать снижение объемов количественного смягчения, также добавили негатив. Кроме того, на рынки давит фактор постепенного роста индекса доллара.

Обостряется и ситуация с не повышением потолка госдолга. Мы привыкли, что эта тема всегда благополучно завершается, так что рынки на нее реагируют лишь ближе к дедлайнам. На этой неделе республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о финансировании Правительства США и приостановке действия потолка госдолга до конца 2022 г., который ранее приняла Палата представителей, контролируемая демократами. Законодателям прежде всего нужно успеть к 1 октября с финансированием работы правительства. По данной инициативе у республиканцев нет возражений, но демократы включили в этот же закон и вопрос о госдолге, лимит которого республиканцы поднимать не хотят.

Вероятно, теперь демократы будут вынуждены до октября представить законопроект о финансировании правительства без пункта о госдолге, который поддержат обе палаты Конгресса. Лимит по госдолгу нужно успеть поднять ориентировочно до второй половины октября, к этому сроку Минфин, скорее всего, исчерпает ресурсы и не будет иметь возможности наращивать займы.

По индексу S&P 500 складывается очень слабая картина:

— Нарушена тенденция из растущих экстремумов. Котировки повторно опустились ниже предыдущего локального минимума 4370 п.

— Пройдена вниз 50-дневная скользящая средняя, которая в этом году несколько раз останавливала продавцов.

— Сформировался классический разворотный паттерн, когда курс сначала выходит вниз из растущего тренда, а затем совершается неудачная попытка возврата в его рамки.

В текущих условиях жду более низких уровней по S&P 500 в обозримом будущем. В качестве ближайших ориентиров можно выделить область 4240-4250 п. Пробой этих отметок откроет дорогу к 4050-4100 п. Вероятность этого оценивается как высокая. Причем снижение в большей степени может быть обеспечено сползанием крупнейших высокотехнологичных компаний. Повышенная доля «акций стоимости» в портфеле в текущей ситуации выглядит оправданной.

Без более глубокой коррекции вариант выкупа прошедшей в сентябре просадки выглядит маловероятным. Но что касается отдаленных перспектив, то о каком-то масштабном обвале речи пока не идет. Фактор наличия высокой ликвидности позволяет рассчитывать на то, что по мере снижения рынка число покупателей будет увеличиваться.

На рынке нефти фьючерсы Brent прокололи уровень $80, после чего волна роста завершилась. Сегодня с утра падение продолжается. Более того, завтра последний день обращения ноябрьского контракта Brent, а декабрьский стоит еще на $0,6 дешевле.

Ближайшие уровни поддержки могут проходить около $76, но если негативный сентимент на развитых фондовых площадках сохранится, то и снижения на рынке commodities вряд ли удастся избежать.

Российский рынок акций выглядит чуть устойчивей ключевых западных площадок. Помогают высокие цены на энергоносители. Лучше остальных вновь торгуется нефтегазовый сектор. Сегодня его устойчивость может пошатнуться, так как наблюдается локальная коррекция по нефти. Тем не менее среднесрочный взгляд остается умеренно позитивным. В случае глубоких просадок в бумагах Лукойла, Газпрома и Роснефти акции этих компаний могут быть интересны для наращивания длинных позиций.

По индексу МосБиржи была достигнута обозначенная ранее цель на уровне 4110 п., после чего импульс роста завершился. Риски чуть более глубокой коррекции остаются повышенными. Но в отличие от рынка США, в российских акциях общая картина более позитивная.

Индекс МосБиржи все еще остается в рамках растущего тренда. Его нижняя граница постепенно поднимается, но еще достаточно далеко — на 3870-3885 п. Это на 4-4,4% ниже уровней вчерашнего закрытия.

В фокусе

∙ Сургутнефтегаз-ао (+2,2%), Сургутнефтегаз-ап (+2,1%). Акции компании оказались в лидерах роста в рамках сектора и в целом на рынке. По обыкновенными бумагам пока нет идей. На мой взгляд, они подходят только для технического анализа. Фундаментальные факторы для них вторичны, так как инвесторам непонятно, как можно монетизировать вложения при текущей дивидендной политике. По акциям стабильно выплачивается по 0,6-0,7 руб. ежегодно вне зависимости от финансовых результатов.

А вот привилегированные акции гораздо интересней инвесторам, учитывая прописанные в уставе правила выплаты части чистой прибыли акционерам. Сейчас идет попытка начать новый тренд по постепенному восстановлению после июльского дивидендного гэпа. Процесс вряд ли будет быстрым. Фактор ослабления рубля, на мой взгляд, не поможет, так как мы не ждем сильной девальвации национальной валюты.

∙ ЛСР (-1,2%). Компания объявила результаты байбэка по 780 руб., проводившегося с 20 августа по 20 сентября. Всего было предъявлено 5,4 млн акций или 5,278 % от уставного капитала. После завершения приобретения доля находящихся в свободном обращении акций составила 28,62%. Совету директоров ЛСР предстоит определить дальнейшие шаги в отношении приобретенных бумаг. В частности, компания может погасить акции или использовать их для программы мотивации менеджмента. Решение будет опубликовано позже. Гашение бумаг — было бы позитивным драйвером для котировок.

∙ РусАгро (-1,7%). Вчера вечером было объявлено о планах проведения SPO. Структура основного владельца Русагро Вадима Мошковича Granada Capital CY продаст около 18 млн GDR компании (13,4% капитала). После сделки Granada снизит долю до 58,5%.

Точное количество продаваемых ГДР и цена размещения будут определены после завершения сбора заявок. Расписки компании еще не успели отреагировать на новость, но, как правило, первая реакция инвесторов на SPO бывает негативной. Впрочем, стоит отметить последующее значительное увеличение free-float, что является позитивным фактором.

∙ АФК Система (-3,2%). Нисходящий тренд в акциях продолжается. Бумаги опустились к новым минимумам года и выглядят явно слабее в динамике относительно публичных дочек (МТС, Ozon, Segezha). Зона потенциальной поддержки сместилась ближе к 26,5-27,1 руб. Локальных драйверов для роста пока нет, но на длинной дистанции новые IPO непубличных активов АФК станут триггерами для положительной переоценки (перспектива 2022 г.).

∙ Полиметалл (-3,6%), Полюс (-1,6%), Петропавловск (-1,3%). Золотодобытчики снижаются вслед за слабой динамикой золота. Драгметаллы под давлением на фоне роста долларовых ставок в США. Причин для улучшения ситуации по золоту пока не наблюдается.

∙ TCS Group (-3,9%). Ранее бумаги перешли из фазы восходящего тренда в рамки широкого бокового коридора. Область поддержки расположенная, около 6400-6450 руб. вчера была пройдена вниз, после чего распродажа усилилась. Локальные цели смещаются к 5950-6100 руб. Однако на продолжительную нисходящую тенденцию я бы все-таки не рассчитывал. До сих пор все коррекции в бумагах TCS достаточно быстро выкупались. В базовом сценарии жду сохранение широкой консолидации. Общий фундаментальный взгляд на перспективы бизнеса компании остается положительным, но после уже прошедшего в этом году ралли временная остановка вполне оправданна.

∙ Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров Черкизово для получения дивидендов. В четверг гэп может быть в районе 2,5%. Однако отмечу, что вчера бумаги компании отскочили на 4,7% и находились среди лидеров роста на всем рынке.

∙ На среду назначено Заседание совета директоров Энел России. В повестке есть вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике в новой редакции.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растет на 0,45%, нефть Brent в минусе на 1,9% и находится около $77,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия вторника.