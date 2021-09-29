МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов среды складывается негативный. Цены на нефть развивают начатое накануне коррекционное падение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением трех основных индексов на 1,6-2,8% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок на фоне скачка цен на энергоносители охватили инфляционные опасения, которые выражались в том числе в росте доходности 10-летних гособлигаций до максимумов с июня. Министр финансов США Йеллен и глава ФРС Пауэлл в своих выступлениях попытались ослабить инфляционные страхи и в очередной раз подчеркивали временность ценового давления. Тем не менее на биржах сохранялся уход от риска, а статистика показала неожиданное снижение индекса потребительского доверия в сентябре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции. Индикатор расположен не так далеко от сентябрьского минимума 4305 пунктов, что может как приостановить продажи, так и ускорить снижение в случае пробоя поддержки. Напряженность на биржах поддерживается и близостью срока истечения лимита госдолга, потолок которого пока не удается повысить в рамках политических дебатов между республиканцами и демократами.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2,5%, который ускорил темпы нисходящего движения ввиду глобального ухода от риска. В среду в регионе в основном будут реагировать на зарубежные настроения, лишь вечером ожидаются выступления главы ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 2,2%. Австралийский S&P/ASX снизился на 1,1%.Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1,5% на фоне сохраняющихся перебоев с электроэнергией и закрытия ряда заводов и фабрик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют почти 2%, продолжая коррекционное снижение после обновления очередных максимумов накануне. Ближайшими целями котировок выступают поддержки 77 долл. и 72,50 долл. соответственно, пробой которых усилит риски движения к средним полосам Боллинджера дневных графиков (74,90 долл. и 71,30 долл.). Тенденцию к фиксации прибыли в среду усиливают данные API о неожиданном увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей при повышении запасов нефтепродуктов на 6,1 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду инвесторы ждут данных о сокращении запасов "черного золота".

События дня:

• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.45 мск)

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18.45 мск и 19.30 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 года

• совет директоров Энел России, включает вопрос о дивидендной политике

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, отступив от очередных максимумов, и стремились к краткосрочным поддержкам 4025 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Завершение дня ниже укажет на риски развития падения в район 3950 и 1700 пунктов (нижние полосы Боллинджера). Краткосрочная перекупленность с рынка в целом была снята еще накануне, но в целом покупатели проявили некоторую слабость. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3990-4090 пунктов.

Рубль накануне ослаб в пределах 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль пока что остается ниже сопротивления 73 рублей, при преодолении которого может отскочить как минимум в район 73,50 рублей. Пара евро/рубль пытается закрепиться выше 85 руб., но в целом остается недалеко от достигнутого накануне многомесячного минимума 84,58 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под понижательным давлением во многом ввиду продолжения нисходящей коррекции в энергетическом секторе. Восстановление фьючерсов на американские индексы при этом может улучшить настроения по ходу дня и ограничить потери. Среда отметится новыми выступлениями представителей ЕЦБ и ФРС, а также данными по запасам нефти в США. Среди внутренних историй можно отметить возможные новости с совета директоров Энел России по дивидендам.