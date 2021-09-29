МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent во второй половине дня вторника перешли к снижению на фоне крепкого доллара. Статистика от API также добавила негатива. Глава ФРС на банковском комитете вчера в очередной раз подчеркнул о готовности сворачивать программу стимулов в скором времени, что способствовало росту доллара до максимумов с ноября 2020 года. Для сырьевых спекулянтов крепкий доллар стал поводом зафиксировать прибыль. Данные от API показали неожиданно рост запасов сырой нефти на 4,1 миллиона баррелей, бензинов — на 3,6 миллионов баррелей, дистиллятов — на 2,5 миллиона баррелей.

Если статистика от Минэнерго США выйдет аналогичной, для нефти появится еще одна причина для снижения. Дополнительным негативом для сырья еще выступает понижение прогнозов по экономике Китая на этот год от ведущих банков из-за рисков по сектору недвижимости и энергокризиса. На наш взгляд, так как цены на нефть довольно сильно перекуплены, снижение еще может инерционно продолжиться, но пока ниже 75 долларов за баррель по Brent не ожидаем.