МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть во второй половине вторника растеряли весь дневной прирост выше 80 долларов за баррель и закрыли день в минусе. Давление оказывали рост доллара и слабая статистика из США.

Вчера глава ФРС Джером Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената. Паэулл подтвердил, что регулятор близок к началу сворачивания программы скупки активов. Индекс S&P 500 отреагировал снижением, а индекс доллара США поднялся к максимуму с ноября 2020 года. Сильный доллар США, в теории, делает нефть менее доступной для держателей других валют и является негативным фактором для котировок.

Вечером предварительные данные по запасам нефти в США представил Американский институт нефти (API). Запасы нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе могли вырасти на 4,1 миллиона, 3,6 миллионов и 2,5 миллиона соответственно. Такая статистика оказала дополнительное давление на нефтяные котировки, которые продолжают снижение сегодня с утра.

Фьючерсы на Brent с утра теряют более 1% и торгуются около 78 долларов за баррель. Потенциал для снижения за счет компенсации накопленной перекупленности еще есть, но при текущих прогнозах по дефициту уход ниже 76 долларов выглядит маловероятным.

Несмотря на коррекцию, участники рынка по-прежнему с оптимизмом смотрят на рынок нефти, ожидая дефицита в IV квартале. Инвестбанки последовательно повышают прогнозы. В выходные это сделал Goldman Sachs, а вчера обновленный взгляд на рынок представил Barclays. Специалисты банка ожидают средние цены на уровне 77 долларов за баррель в 2022 году. Morgan Stanley также ожидает дефицит предложения, допуская 85 долларов за баррель в своем "бычьем" сценарии.

Цены на бензин во многих странах растут, вслед за ценами на нефть. Сложности испытывают потребители в Индии, США, Великобритании и других странах. Пресс-секретарь Белого Дома Дженн Псаки во вторник заявила, что Вашингтон поддерживает связь с ОПЕК по поводу цен на нефть и рассматривает все инструменты для снижения ее стоимости. Вчера, помимо прочего, это заявление также могло подстегнуть коррекцию по Brent.

Сегодня будет опубликована официальная статистика по запасам нефти от EIA. Если данные API подтвердятся, то негативная динамика по нефти может сохраниться. В противном случае вероятен отскок.

С утра фьючерсы на Brent теряют 1,4% к уровням закрытия предыдущего дня.