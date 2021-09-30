МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. По мере выхода российской экономики из "ковидного" кризиса спрос на предоставляемые банками кредитные продукты растет. Деньги берут, в том числе, для бытовых нужд: на фоне падения реальных доходов из-за пандемии людям нужны дополнительные средства для поддержания текущего потребления. Этот процесс приводит к росту закредитованности населения, которая растет быстрее, чем доходы. Как следствие, увеличивается долговая нагрузка, что негативно сказывается на платежеспособности заемщиков, а впоследствии — на качестве кредитных портфелей банков. При этом потребительские ссуды являются наиболее массовым и рискованным сегментом по сравнению с обеспеченными продуктами, такими как автокредиты и ипотека.

Понимая это, банки в период кризиса предусмотрительно ужесточили "входные" критерии для заёмщиков, выдавая кредиты гражданам с более высоким уровнем платёжеспособности. Это привело к снижению доли одобряемых заявок и, как следствие, уменьшению числа клиентов. Сегодня для поддержания поступательного роста объёмов кредитования банки повышают лимиты по потребительским ссудам, что приводит к росту среднего чека. В итоге финансовая дисциплина розничных клиентов улучшается путем сокращения наименее платежеспособной части заемщиков. В отличие от обеспеченного кредитования потребительские ссуды быстро реагируют на ужесточение денежно-кредитной политики регулятора повышением процентных ставок. Это при консервативном подходе банков несколько ограничивает их темпы роста.

Более пристальному контролю со стороны банков подвергаются работники пострадавших от пандемии отраслей. Это сферы, которые либо еще не до конца восстановились, либо подвержены повторному обвалу в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Прежде всего, под ударом общепит, туризм, транспортные компании, а также деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (в частности, салоны красоты) и розничная торговля. Наиболее подвержены рискам небольшие компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые в отличие от крупного бизнеса не имеют значительной "финансовой" подушки и менее устойчивы к экономическим потрясениям.

При этом правительственная поддержка не оказала заметного эффекта на пострадавшие отрасли. К примеру, "арендные каникулы" дают отсрочку по платежам, но после их окончания предприниматели сталкиваются с необходимостью выплат за прошедшие периоды. При неполном восстановлении спроса и отсутствии дополнительных источников финансирования возврат к "допандемийному" уровню платёжеспособности становится непосильной задачей.

Регулятор своевременно выявляет риски роста закредитованности населения и справедливо оценивает их возможные негативные последствия. Для снижения потенциальных угроз Банк России принимает меры, в частности ужесточает регуляторные коэффициенты риска необеспеченного кредитования. Кроме того, регулятор многое делает для повышения финансовой грамотности населения.

Если этого будет недостаточно, в арсенале Банка России есть дополнительные возможности ограничения роста закредитованности граждан, вплоть до прямых запретов. Механизм государственной поддержки заёмщиков, оказавшихся в сложной экономической ситуации, предоставляет клиентам банков возможность восстановления платёжеспособности. Безусловно, не все граждане и компании способны преодолеть финансовые трудности. Однако восстановление платёжеспособности даже части заёмщиков будет свидетельствовать о целесообразности принимаемых мер.

При этом не стоит забывать, что "закручивание гаек" в потребительском кредитовании закономерно приводит к поиску альтернативных источников заёмных средств. Микрофинансовые организации в сложившейся экономической ситуации получают новый стимул для развития и наращивают объёмы выдаваемых займов. Вместе с этим специфика деятельности и регулятивные нормы микрофинансовых организаций не позволяют удовлетворить потребности всех нуждающихся в заёмных средствах.

Это приводит к активизации на рынке нелегальных участников, имитирующих законную деятельность банков, МФО, ломбардов — так называемых "чёрных кредиторов". Услуги подобных недобросовестных организаций, помимо чрезмерной закредитованности, могут обернуться для заёмщиков кабальными условиями, передачей долга нелегальным коллекторам, а также юридическими "уловками", которым бывает сложно противостоять в суде. На данный момент "чёрные кредиторы" не получают активного развития благодаря надзору Банка России за участниками финансового рынка. Однако если вырастет спрос на нелегальные займы — активизируется и предложение.