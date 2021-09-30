МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду немного отстал в динамике от основных западных площадок. Но это не является негативным сигналом, так как объясняется опережающей динамкой наших индексов в предыдущие сессии. Кроме того, приостановилось ралли фьючерсов Brent, что помешало продолжить подъем российским нефтяникам прежними темпами.

Обороты торгов в среду незначительно снизились. Общая картина по индексу МосБиржи практически не поменялась. После подъема к 4110 п. наблюдается попытка оформить волну коррекции. Пока мы видим, что за счет относительно высоких цен на энергоносители движение вниз весьма скромное.

Более того, рост цен на газ располагает к опережающей динамике тяжеловесных акций Газпрома, которые в последние месяцы стали самым торгуемым инструментом на нашем рынке. Вчера котировки выросли на 1,9%. В среднесрочной перспективе сохраняется потенциал для обновления исторических максимумов и подъема в диапазон 370-400 рублей.

Взгляд на ближайшие перспективы по индексу МосБиржи нейтральный. Внешний фон все еще вызывает опасения. Риски ухудшения ситуации на западных площадках остаются высокими.

Негативным фактором в целом для рублевых акций является ускорение инфляции. Согласно данным Росстата с 21 по 27 сентября показатель составил 0,29% против 0,1% на предыдущей неделе. В результате годовая инфляция подскочила с 6,96% до 7,26%. Это максимум с 2016 года.

Отсутствие признаков торможения инфляции — сигнал в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России. А это в свою очередь негативно как для стоимости акций, так и облигаций.

На рынке нефти вчера произошло торможение. Декабрьские контракты Brent опустились сегодня ниже $78. Статистика из США от EIA указала на рост запасов и добычи с 10,6 до 11,1 млн б/с, что лишь умеренно негативно для нефтяных котировок. Увеличение объемов производства обусловлено восстановлением после спада из-за урагана. До стихии в стране в среднем добывалось 11,6 млн б/с. То есть спустя около 3 недель добыча все еще не восстановилась.

На американском рынке акций сохраняется слабая картина, что подтвердили вчерашние торги. На старте дня мы видели попытку сформировать отскок после мощной просадки вторника. В лидерах роста оказались топовые фишки высокотехнологичного сектора. Однако этот подъем продолжался недолго. К концу дня всю волну роста отыграли. Более того, высокотехнологичный Nasdaq Composite (-0,24%) вновь закрылся хуже индекса широкого рынка S&P 500 (+0,16%).

То есть давление продавцов остается повышенным. Вероятность более глубокой просадки высокая. Ранее на графике S&P 500 сформировались четкие медвежьи сигналы, предполагающие сохранение пространства для снижения. Слом продолжительного растущего тренда располагает к спуску сначала к 4240-4250 п., а затем, возможно, и к 4050-4100 п.

В фокусе

∙ Интер РАО (+5,9%). Компания по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в связи с дефицитом в северных провинциях КНР, сообщили РИА Новости. Потенциальный рост поставок в Китай в свою очередь приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей регулирования маржи экспортера.

Мощный импульс роста в акциях последовал за трехнедельной просадкой. В качестве сильной зоны торможения выступает область 4,85-5,00 рублей, которая ранее уже останавливала подъем.

∙ Сургутнефтегаз-ао (+3,6%), Сургутнефтегаз-ап (+2,2%). На мой взгляд, обыкновенные акции подходят только для технического анализа. Фундаментальные факторы для них вторичны из-за особенностей дивидендной политики. По акциям стабильно выплачивается по 0,6-0,7 руб. ежегодно вне зависимости от финансовых результатов. В рамках текущего импульса следующие цели могут находиться около 36,4 руб. с потенциалом подъема вплоть до 37,4-38 руб.

В привилегированных акциях ориентиры сместились к 42,4-42,6 рублям. На наш взгляд, рубль будет выглядеть устойчиво до конца года, что сдержит уверенный подъем префов.

∙ TCS Group (+3,3%). В бумагах появляются локальные признаки завершения нисходящей коррекции, однако если не удастся повторно закрепиться в течение 2-3 сессий выше 6400 рублей, то далее цели снижения будут находиться на 5950-6100 руб. На более продолжительную нисходящую тенденцию не рассчитываю. Фундаментальный взгляд на перспективы бизнеса компании остается положительным.

∙ Норникель (-0,3%). Крупнейший акционер ГМК Владимир Потанин в интервью Интерфаксу заявил, что необходимо вернуться к теме составления такой дивидендной формулы, по которой инвестиции и социальные выплаты были бы однозначно больше дивидендов, сохраняя при этом определенный уровень доходности для акционеров. В 2021 г. Норникель, не получив одобрения РУСАЛа на снижение выплат, рассчитает их по действующему соглашению акционеров (60% EBITDA). Но после истечения этого договора в следующем году дивиденды снизятся. Лучшие практики корпоративного управления состоят в том, чтобы распределять свободный денежный поток (FCF), считает Потанин.

"На повышенную выплату дивидендов в этом году нам придется реагировать снижением дивидендов в последующие годы для того, чтобы соблюсти пропорцию, которая была бы общественно приемлема. В противном случае мы просто будем заниматься разрушением стоимости компании", — подчеркнул он. Также Потанин сообщил, что идею выделения Быстринского ГОКа по процедуре spin off не поддержали в РУСАЛе.

∙ РусАгро (-2,4%). По данным Reuters цена SPO составит $13,88 за ГДР. Это около 1011 рублей, что предполагает дисконт в 6% к цене вчерашнего закрытия. Бумаги могут отреагировать умеренным снижением сегодня на старте торгов.

По словам двух источников Reuters, близких к размещению, в ходе SPO будут размещены все заявленные ранее 18 млн расписок (13,4%). Таким образом, Вадим Мошкович получит от размещения $250 млн. SPO позволит увеличить ликвидность и free-float.

∙ Акции Черкизово сегодня откроются с дивидендным гэпом примерно на 2-2,5%.

∙ В четверг последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов Белуги и Распадской за I полугодие 2021 года.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,45%, нефть Brent в минусе на 0,4% и находится чуть ниже 78 долларов (декабрьский контракт).

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия среды.