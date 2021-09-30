МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и изменились в пределах 0,3%. В символическом минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, так как доходность 10-летних гособлигаций продолжала рост и стремилась к 1,55%. В то же время глава ФРС Пауэлл отметил, что сложности в цепочках поставок могут привести к более продолжительному периоду инфляции. Настроения на рынке в том числе на фоне приближения срока истечения финансирования правительства оставались напряженными.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,8%, пытаясь развить восходящую коррекцию. В четверг рынок ждет публикация окончательной оценки ВВП за 2-й квартал, еженедельные данные по безработице, а также Чикагский индекс деловой активности.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который отступил от максимумов сессии. В четверг поддержку рынку на открытии, вероятно, окажут данные о росте ВВП Великобритании во 2-м квартале на 5,5% к/к против прогнозов увеличения на 4,8%. В течение дня инвесторы также смогут оценить данные с рынка труда Германии и еврозоны, предварительную оценку инфляции в Германии за сентябрь.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,3% после данных о падении промышленного производства страны в августе на 3,2% м/м, больше прогноза. Австралийский S&P/ASX вырос на 1,9%. Китайские индексы повышаются в пределах 2%, несмотря на данные официального индикатора деловой активности в производственном секторе страны за сентябрь, показавшие его падение ниже 50 пунктов. Аналогичный индикатор Caixin, впрочем, наоборот поднялся к 50 пунктам.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром стабильны после снижения примерно на 0,5% накануне. Цены в ходе волатильной сессии среды не устояли в плюсе на фоне роста запасов нефти, нефтепродуктов и добычи в США на прошлой неделе. Пока что фьючерсы удерживаются выше поддержек 77 долл. и 72,50 долл. соответственно, что удерживает их от ускорения падения. В то же время для возвращения к повышению котировкам понадобится преодолеть сопротивления 79,40 и 75,40 долларов.

События дня:

• данные по рынку труда Германии за сентябрь (10.55 мск)

• уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)

• предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь (15.00 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

• окончательный ВВП США за 2-й кв (16.30 мск)

• Чикагский индекс производственной активности за сентябрь (16.45 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• акции Белуга Групп, Распадской последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду не показали единой динамики и оставались выше краткосрочных поддержек 4025 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на сохранение лидирующих позиций покупателей на рынке. На данный момент "быки" пытаются спасти восходящий тренд, что представляется вполне реальной задачей при поддержке фундаментальных факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4010-4110 пунктов.

Рубль накануне укрепился в пределах 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет склонность к росту. Пара доллар/рубль стабилизировалась ниже сопротивления 73 руб, что можно назвать позитивным сигналом в условиях глобального укрепления доллара. Пара евро/рубль продолжает обновлять минимумы с прошлого года и стремится к 84 руб в том числе благодаря слабости европейской валюты на Форекс.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются выйти в плюс и вернуться к повышению ввиду преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Развитие нисходящей коррекции, однако, может продолжиться в нефтегазовом секторе на фоне приостановки ралли в энергетических активах. В течение дня зарубежные площадки будут реагировать на поступающие макроэкономические данные и в целом нельзя исключать их закрытия в небольшом коррекционном плюсе. На российском рынке последний день можно будет купить акции Распадской и Белуга Групп с полугодовыми дивидендами.