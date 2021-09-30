МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. 2021 год запоминается ростом фондовых рынков и постпандемийным восстановлением экономики, хотя эпидемия пока не сдаётся. С начала года индекс Мосбиржи вырос почти на 25% при относительно стабильном рубле, больше чем индекс S&P 500. При сохраняющейся ультрамягкой монетарной политики ведущих мировых центральных банков резко выросли инфляционные риски, мы наблюдали активное ценовое ралли в газе и металлах. В России ответом на происходящее стало повышение ключевой ставки Центробанком России и усиление налогового прессинга на горнодобывающую отрасль, которая серьезно улучшит свой финансовый профиль благодаря удачной конъюнктуре.

Можно спорить насколько предложенные фискальные меры соответствуют идее рыночной экономики, но сейчас неопределённость в части налогов снята, и можно обратить внимание на фундаментальные показатели компаний, например Норильского никеля и Фосагро. Важно, что правительство не просто отложило вариант увеличения налоговой нагрузки за счет дифференцированной ставки налога на прибыль с ретроспективной привязкой к соотношению инвестиций компании и дивидендов, но и пообщало стабильность правил. Со слов Владимира Потанина, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал стабильную налоговую систему, которая позволит "Норникелю" спокойно реализовывать свою инвестиционную программу, при условии, что инвестиции будут поспевать за размером дивидендов.

Проблема для "Норникеля" в том, что компания вынуждена была платить высокие дивиденды из-за сковывающего акционерного соглашения с "Русалом" — вторым по величине портфеля после Интерроса, которые высчитываются из доналоговой прибыли (60% EBITDA), сокращая базу для инвестиций.

Минфин рассматривал повышенный налог на прибыль для компаний, дивиденды которых за последние пять лет превышали инвестиции. В случае введения ретроспективного налога на прибыль "Норникель" из-за соотношения капзатрат и дивидендов за последние пять лет мог бы получить максимально возможную ставку 30% вместо нынешней 20% Это могло существенным негативным образом отразиться на кэш флоу компании.

По прошлому году у "Норникеля" перекос в сторону дивидендов — дивиденды составили 4,2 миллиарда долларов при капзатратах 1,8 миллиард долларов. Но дисбаланс существенно выравняется уже по итогам 2021 года — капитальные вложения в этом году оценивается в 3 миллиарда долларов. В 2022-2025 годах компания планирует средний уровень капзатрат 4 миллиарда долларов.

Понятно, что инвесторы любят высокие дивиденды и высокую дивидендную доходность акций. Но дивиденды не должны мешать капитальным вложениям, которые формируют долгосрочную стоимость компании. Повышенные дивиденды несут риски замедления роста курсовой стоимости акций в среднесрочном временном горизонте.

Запланированные капзатраты Норникеля связаны как с проектами расширения — Южный кластер (почти 1 миллиард долларов), модернизация Талнахской обогатительной фабрики (третья фаза, почти 1 миллиард долларов), расширение мощностей Надеждинского металлургического завода, новое медное производство на Кольском полуострове, а также с проектами обновления энергетической инфраструктуры, на которое компания закладывавет более 4 миллиардов долларов, и экологические проекты, включая флагманский — программу улавливания и утилизации выбросов диоксида серы (более 4 миллиардов долларов до 2025 года).

Экологические капзатратраты Норникеля, с одной стороны, можно считать финансовые траты, но, с другой стороны, улучшат позиции компании в ESG рейтингах и привлекут в акции компании инвестиционные фонды, ориентирующиеся на принципы ESG.

Что касается ситуации на рынке металлов, которые производит Норникель, то по меди можно ожидать резкого сокращения профицита в этом году из-за закрытия производств по миру в результате роста издержек — до примерно сбалансированного рынка после плюс 544.000 тонн избытка в 2020 году. На рынке палладия — на который приходится почти полочина выручки "Норникеля" можно ожидать сохранения небольшого дефицита — 0,2 миллиона унций на фоне постепенного выхода автомобильного сектора из кризиса (палладий в основном используется в автомобильных катализаторах). Рост спроса на палладий ожидается в 2022 году до предковидного уровня. По никелю можно ждать профицита в этом году из-за активизации производства ферроникеля (NPI) в Индонезии.

Таким образом, после разрешения ситуации с налогами и с учётом в целом позитивного взгляда на конъюнктуру металлов Норникеля можно присмотреться к акциям Норникеля, которые отставали от роста индексов в этом году.

Ещё один бенефициар ситуации — Фосагро. Увеличение налоговой нагрузки отраслью минеральных удобрений стало меньше по сравнению с прежними проектировками. Из-за стихийных бедствий, урагана американский конкурент Фосагро Mosaic потерял 300 тысяч тонн мощностей, на рынке фосфатов дефицит, спрос колоссальный, цены тестируют исторические максимумы. Также отметим, что европейские производители комплексных удобрений из-за резкого подорожания газа, закрывают производства.

Важно и то, что и Норникель, и Фосагро меньше чем российские сталепроизволители, завязаны на потенциальные проблемы рынка недвижимости Китая из-за проблем Evergrande.

Хотя рисков на рынке в целом становится больше и есть вероятность коррекции, повышательный тренд по прежнему сохраняется. И по итогам года мы можем увидеть ещё более высокие значения цен на многие акции.