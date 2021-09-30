Рубль продолжает испытывать трудности с ростом
Благодаря позитивному внешнему фону рубль поначалу укреплялся, обновляя годовой максимум в паре с евро из-за его снижения, ускорившегося на этой неделе. Правда, сегодня европейская валюта пыталась скорректировать потери предыдущих сессий, но затем провалилась, вновь переписав 12-месячный минимум.
Развивающиеся валюты в начале дня активно повышались на фоне умеренного снижения доллара. После старта европейских торгов он совершил рывок вверх, что оказало давление на сектор, некоторые представители вышли в небольшой минус.
Российский долговой рынок угрожает возобновлением нисходящей тенденции. После двух сессий восстановления сегодня индекс гособлигаций RGBI снижается, приближаясь к полуторалетнему минимуму, установленному во вторник.
Рубль продолжает испытывать трудности с более уверенным ростом на фоне слабой динамики ОФЗ. В начале основной сессии российская валюта стала сдавать позиции при первых же признаках ухудшения внешнего фона. Вероятно, в преддверии исторически худшего для рубля квартала активизировались покупатели инвалюты.
Нефть возобновила снижение
Утром нефть повышалась, но в начале европейских торгов стала сдавать позиции. В середине нашей сессии снижение ускорилось. В данный момент котировки Brent торгуются немного ниже уровня $77, теряя 1,7%.
Нефтяной рынок не выдержал давления активного роста доллара. Хотя он к текущему моменту существенно просел, нефть продолжает снижаться на фоне ухудшения ситуации на глобальных площадках. Негативную динамику демонстрируют и многие другие сырьевые товары.
Доллар не смог закрепится на новых многомесячных вершинах
Поначалу американская валюта снижалась, но затем перешла к восстановлению. После открытия европейских торгов индекс доллара (DXY) резко просел, однако вскоре устремился вверх, вновь переписав 12-месячную вершину. К текущему моменту произошел сильный откат, сейчас DXY находится в небольшом минусе около значения 94,3 п.
Европейская валюта в начале дня умеренно восстанавливалась, совершив утром несколько резких разнонаправленных движений.
После старта основной российской сессии пара EUR/USD стала быстро снижаться, в очередной раз обновив 12-месячный минимум. К текущему моменту пара вернула часть утраченных позиций, теряя сейчас 0,15% вблизи отметки 1,158.
Техническая картина
Пара USD/RUB сохраняет консолидационный характер динамики, совершая разнонаправленные движения недалеко от нижней границы диапазона 72,2-73,7 руб. Пока часовая свечка не будет закрыта за его пределами, более вероятно продолжение консолидации.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210930/834839903.html