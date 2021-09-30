Благодаря позитивному внешнему фону рубль поначалу укреплялся, обновляя годовой максимум в паре с евро из-за его снижения, ускорившегося на этой неделе. Правда, сегодня европейская валюта пыталась скорректировать потери предыдущих сессий, но затем провалилась, вновь переписав 12-месячный минимум.

Развивающиеся валюты в начале дня активно повышались на фоне умеренного снижения доллара. После старта европейских торгов он совершил рывок вверх, что оказало давление на сектор, некоторые представители вышли в небольшой минус.

Российский долговой рынок угрожает возобновлением нисходящей тенденции. После двух сессий восстановления сегодня индекс гособлигаций RGBI снижается, приближаясь к полуторалетнему минимуму, установленному во вторник.

Рубль продолжает испытывать трудности с более уверенным ростом на фоне слабой динамики ОФЗ. В начале основной сессии российская валюта стала сдавать позиции при первых же признаках ухудшения внешнего фона. Вероятно, в преддверии исторически худшего для рубля квартала активизировались покупатели инвалюты.

Нефть возобновила снижение

Утром нефть повышалась, но в начале европейских торгов стала сдавать позиции. В середине нашей сессии снижение ускорилось. В данный момент котировки Brent торгуются немного ниже уровня $77, теряя 1,7%.

Нефтяной рынок не выдержал давления активного роста доллара. Хотя он к текущему моменту существенно просел, нефть продолжает снижаться на фоне ухудшения ситуации на глобальных площадках. Негативную динамику демонстрируют и многие другие сырьевые товары.

Доллар не смог закрепится на новых многомесячных вершинах

Поначалу американская валюта снижалась, но затем перешла к восстановлению. После открытия европейских торгов индекс доллара (DXY) резко просел, однако вскоре устремился вверх, вновь переписав 12-месячную вершину. К текущему моменту произошел сильный откат, сейчас DXY находится в небольшом минусе около значения 94,3 п.

Европейская валюта в начале дня умеренно восстанавливалась, совершив утром несколько резких разнонаправленных движений.

После старта основной российской сессии пара EUR/USD стала быстро снижаться, в очередной раз обновив 12-месячный минимум. К текущему моменту пара вернула часть утраченных позиций, теряя сейчас 0,15% вблизи отметки 1,158.

Техническая картина

Пара USD/RUB сохраняет консолидационный характер динамики, совершая разнонаправленные движения недалеко от нижней границы диапазона 72,2-73,7 руб. Пока часовая свечка не будет закрыта за его пределами, более вероятно продолжение консолидации.