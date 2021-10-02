МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты к доллару на завершающейся рабочей неделе демонстрировал преимущественно стабилизацию. При этом евро, отыгрывая курсовые колебания форекса (где он падал до минимума с июля прошлого года – 1,1562 доллара), преимущественно сползал против российской валюты. В итоге, евро обновил минимум к рублю тоже с июля прошлого года — 84,1 рубля. Доллар США при этом обновил минимум с 16 сентября (72,4 рубля).

Рынок нефти в условиях рекордов стоимости природного газа обновил максимум цены по сорту Brent с октября 2018 года, подскочив до 80,75 доллара, после чего несколько сполз и стабилизировался немного ниже психологически значимого уровня 80 долларов. Это оказывало поддержку курсу рубля.

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В итоге доллар вечером в пятницу за неделю почти не менялся, оставаясь около уровня 72,7 рубля, евро снижался на 80 копеек до 84,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом к завершению недели превысила 5,75 тысячи против 5,65 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА НЕФТЬ

Рубль начал рабочую неделю укреплением против доллара и евро на фоне продолжившегося роста рынка нефти. Ожидания по восстановлению мировой экономики позитивно отражаются на перспективах спроса на углеводороды. В частности, сокращение авиатрафика в мировом масштабе из-за коронавирусных ограничений оказалось меньше, чем ожидалось. При этом рекордно высокие цены на газ, подскакивавшие выше 1000 долларов за тысячу кубометров, вынуждают потребителей переходить на другое углеводородное топливо, в частности – на нефть.

Мировое потребление нефти вернется к уровню, который был до пандемии, в третьем квартале 2022 года, при этом Азия останется драйвером роста спроса на нефтепродукты, оценили в британской нефтегазовой компании BP. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо оценил, что спрос на нефть продолжит восстановление, в то время как худший этап пандемии уже позади. Все это — позитив для нефти.

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Кроме нефти, дополнительным фактором поддержки рубля выступал и пик налоговых платежей сентября в РФ, пришедшийся на начало недели. Видимо, сказался и позитивный геополитический фактор в виде готовящемся визита в РФ заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Однако фактором охлаждения спроса на риск, в том числе и на рублевые активы, в середине недели стала нервозность в отношении вопроса по расширению потолка госдолга в США. Администрация США исчерпает денежные резервы и не сможет выполнять свои обязательства, если конгресс к 18 октября не увеличит или не заморозит лимит государственного долга. Развитие ситуации вокруг возможного банкротства китайского застройщика Evergrande также способствовала этому.

В этих условиях определенным негативным сигналом для инвесторов стала и отмена Минфином России намеченного на 29 сентября аукциона по размещению ОФЗ — в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках.

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ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации против доллара и укрепляясь к евро на фоне обновления им на форексе минимума к доллару с июля прошлого года.

На следующей неделе рубль будет отыгрывать сигналы с рынка нефти, который в свою очередь будет реагировать на решения ОПЕК+ по величине наращивания суточной добычи в ноябре. Пока ожидается, что она составит 400 тысяч баррелей, впрочем, на фоне роста спроса на углеводороды и соответственно – их котировок – не исключено увеличение добычи альянсом сразу на 800 тысяч баррелей в сутки. Это охладит пыл нефтяных, а следом и рублевых "быков".

Между тем, узкий коридор колебаний курса доллара – преимущественно в диапазоне 72,5-73,5 рубля, отмечающийся с конца августа, может сохраниться.