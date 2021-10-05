В понедельник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,45% (+10 б.п.). Инвесторы продолжили отыгрывать ожидания более высокой ключевой ставки ЦБР и прогнозы более высокой инфляции в РФ. Внешний фон также оказывал давление на рынок рублевых облигаций. Доходность UST-10 выросла до 1,48% (+2 б.п.), гособлигации ЕМ в местных валютах и в долларах преимущественно снижались в цене.

После вчерашнего заседания ОПЕК+ цены на нефть растут. Сегодня с утра Brent торгуется выше 81 долларов за баррель, что выступает позитивным фактором для рынка ОФЗ. Если сегодня Минфин РФ вновь возьмет паузу в размещении нового госдолга, то на дорожающей нефти доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к 7,4% годовых.