Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов смогла протестировать на прочность нижнюю границу нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.

Резкий рост нефтяных котировок (цены на Brent взлетали к 82 долл./барр. после не содержавшего негативного сюрприза заседания ОПЕК+) способствовал укреплению рубля, выглядевшего заметно лучше валют других развивающихся стран. Вместе с тем, закрепиться ниже уровня 72,5 руб. доллару не удалось, — негативно сказалось дальнейшее повышение нервозности инвесторов на глобальных рынках.

Сохраняющийся по состоянию на утро вторника не вполне благоприятным внешний фон и отсутствия заметной ценовой динамики на рынке нефти заставляют нас консервативно оценивать ближайшие перспективы рубля.

Сегодня ждем удержания доллара, в отсутствие резких шоков, в зоне 72,5-73 руб. Значимых поводов для развития укрепления рубля сегодня пока не видим.