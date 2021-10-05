Все основные фондовые индексы США в понедельник закрылись снижением после того, как усилилась нервозность по поводу способности правительства США оплачивать свои счета и согласовать двухпартийный инфраструктурный законопроект. В субботу спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перенесла установленный срок принятия нового законопроекта на 31 октября. Президент Джо Байден сегодня предупредил, что США могут нарушить свой лимит долга. Более высокая доходность облигаций и цены на сырьевые товары также оказали давление на рынки на фоне ротации из технологических акций в Energy.

Индекс S&P 500 упал на —1.3% до самого низкого уровня с 19 июля. Восемь из 11 основных секторов упали, при этом лидерами падения стали Technology (-2.3%) и Communications (-2.2%), в то время как рост показали Energy (+1.6%) и Utilities (+1.4%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на —2.2%, в то время как индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average на —0.9%.

"Спикер Пелоси вроде бы предположила, что новым дедлайном для двухпартийного законопроекта по инфраструктуре является 31 октября, что подчеркивает, насколько все еще существенна разница между прогрессивными и умеренными сторонниками пакета", — написал в аналитической записке стратег Deutsche Bank Джим Рид.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1.48%, поскольку опасения по поводу инфляции продолжают расти. Выступая сегодня на виртуальном мероприятии, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что он обеспокоен повышенными рисками инфляции. Адам Кризафулли, основатель Vital Knowledge, написал в записке, что "Белый дом [находится] под возрастающим давлением, чтобы ослабить импортные пошлины эпохи Трампа для уменьшения нагрузки на цепочки поставок".

ОПЕК+ продолжит придерживаться согласованного графика увеличения добычи, что вызвало резкий рост котировок нефти. Министры утвердили запланированное на ноябрь увеличение предложения на 400,000 баррелей в день, шаг, который поможет стабилизировать рынок, сказал российский Александр Новак. Высказывались предположения, что ОПЕК+ могут принять решение о более крупном росте добычи на фоне опасений по поводу зимнего энергоснабжения в Европе и Китае, однако такого предложения сделано не было. В результате Brent подорожал более чем на +2.5% до $81.26.

По словам Джеймса Булларда из ФРС, инфляция в США не только высока, но ей может потребоваться больше времени, чтобы снизиться, чем ожидалось ранее. По словам президента филиала в Сент-Луисе, ускорение инфляции может создать новую психологию ценообразования, при которой и предприятия, и потребители будут вынуждены привыкать к росту цен.