Цены на нефть начали неделю с уверенного роста. Фьючерсы Brent консолидировались около $79 до момента появления информации об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Но после объявления результатов резко пошли наверх, прибавив 2,5% и забравшись выше $81. Достигнуты максимальные уровни с 2018 г. Допускаем подъем ближе к $83.

Страны картеля согласовали сохранение прежних параметров коллективной сделки. В ноябре уровень добычи будет повышен на запланированные ранее 400 тыс. б/с. Рост нефтяных фьючерсов обусловлен тем, что еще на прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что страны ОПЕК+ могут обсудить более значительное повышение уровня производства из-за стремительно восстановившегося спроса на нефть и нефтепродукты.

Картель решил не менять ничего в своем плане, что во многом справедливо, ведь уже к концу IV квартала на фоне замедления темпов глобального экономического роста мы можем столкнуться с ситуацией, когда локальный дефицит нефти полностью будет нивелирован, рынок станет сбалансированным. Это вернет котировки Brent в рамки диапазона $70–80.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в августе исполнение сделки ОПЕК+ достигло 119%, что является максимальным значением с начала действия соглашения. При этом Россия ожидает традиционного снижения спроса на нефть в IV квартале 2021 г., поэтому нужно внимательно следить за ситуацией, добавил вице-премьер. По словам Новака, текущая цена на нефть, которая выросла до $82 за баррель, объективно отражает ситуацию на рынке, пишет ТАСС.

Он также отметил, что за последние полтора года общие остатки запасов нефти в мире снизились на 364 млн баррелей, и сейчас они уже на 130 млн баррелей ниже среднего пятилетнего значения.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 4 ноября. На нем будут обсуждаться параметры сделки на декабрь.

Стоимость барреля Brent в рублях достигла нового исторического максимума, поднявшись к 5900–6000 руб., что на 27% больше среднего значения за последние 12 месяцев. Это обеспечивает мощную поддержку российским акциям нефтяников: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Башнефть. Дополнительным фактором в пользу роста нефтяных котировок выступает ралли цен на газ и энергетический уголь.



