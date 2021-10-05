Из-за ухудшения глобального аппетита к риску локальные рынки долга большинства развивающихся стран в понедельник остались под давлением. Длинные облигации Бразилии и Мексики выросли в доходности на 10 бп, а доходности 10-летних бенчмарков Венгрии и ЮАР повысились на 12 бп и 15 бп соответственно. Российский рынок не стал исключением. Наклон кривой ОФЗ увеличился: короткие выпуски поднялись в доходности на 7–8 бп, среднесрочные и длинные бумаги прибавили 8–11 бп, спред на отрезке 2–10 лет вырос на 2 бп, до 8 бп. С точки зрения котировок наиболее слабо смотрелись 13-летний ОФЗ-26225 (YTM 7,62%) и 18-летний ОФЗ-26230 (YTM 7,65%), потерявшие в цене по 0,9 пп. Торговая активность была низкой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 15,5 млрд руб. Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов. Учитывая по-прежнему неблагоприятные финансовые условия, мы полагаем, что, чтобы поддержать вторичный рынок, регулятор может вновь отказаться от размещения облигаций с фиксированным купоном. В качестве альтернативы инвесторам может быть предложен инфляционный линкер, при условии, что биржа устранила техническую проблему с системой аукционных заявок. Напомним, 13 сентября директор департамента долгового рынка МосБиржи Глеб Шевеленков заявил, что на настройку системы аукционов инфляционных линкеров под расчеты по схеме T+1 потребуется около месяца.

Тем временем Банк России опубликовал проект Основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 гг., который предусматривает унификацию налогообложения доходов от купонных выплат по облигациям и доходов по депозитам. На данный момент доход от купонных выплат облагается налогом в полном объеме по ставке 13% (15% от суммы, превышающей 5 млн руб.), тогда как в части депозитов налогом облагается только доход, превышающий уровень ключевой ставки Банка России по состоянию на первый день отчетного периода, помноженный на 1 млн руб. Документ также предусматривает дальнейшие шаги по сближению в будущем порядка налогообложения доходов резидентов и нерезидентов от операций с российскими финансовыми инструментами.