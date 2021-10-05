Сектор российских еврооблигаций: серьезная просадка «Газпрома» и тишина в ЕМ

На долговых рынках ЕМ преобладают довольно умеренные настроения. В то же время CDS на Россию повысились на 1,7 bps до 89,85 bps, вернувшись к результатам середины прошедшей недели. Ценовое давление ощущалось в государственных облигациях (особенно долгосрочных), а также негативную динамику показал длинный бонд «Газпрома».

Сектор ОФЗ: снижение аппетита к риску и пересмотр вверх прогнозов ключевой ставки ЦБ негативно влияют на ОФЗ

Цена российских ОФЗ, серьезно снизились в среднем на 47 bps, в то время как линкеры снизились на 10 bps.

В целом ОФЗ сегодня продолжают движение вниз скорее на фоне глобальных risk off настроений на рынках, а также из-за пересмотра аналитиками в сторону повышения прогнозов ключевой ставки ЦБ после выхода на прошлой неделе оперативных данных Росстата по инфляции.

Банк России рассматривает возможность полностью уравнять налогообложение дохода от процентов по депозиту и купонного дохода облигаций. По мнению экспертов ЦБ, действующий порядок, предполагающий налоговый арбитраж, может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности государственных, муниципальных и корпоративных облигаций и привести к оттоку инвестиций с финансового рынка. В целом же на данный момент это заявление не оказало влияния на рынок.