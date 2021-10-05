Вечерний позитив для нефти и рубля не поддержал гособлигации
Доходности ОФЗ по итогам вчерашнего дня прибавили еще 6-10 бп вдоль кривой, таким образом, демонстрируя прирост уже на 16-33 бп с закрытия торгов 22 сентября (после этой даты пришли санкционные заголовки и шокирующий релиз по инфляции в РФ).
Мы видим высокой вероятность того, что сегодня Минфин вновь объявит об отмене первичных аукционов. Однако это решение вряд ли сильно поддержит вторичный рынок – и оставляет открытым вопрос о том, каким образом будет достигнута квартальная цель по заимствованиям (520 млрд руб.). Удивительно, но трудно рассчитывать даже на то, что новая серия ОФЗ-ИН будет пользоваться спросом в условиях резкого разгона инфляции, в частности, учитывая, что “досанкционные” серии ОФЗ-ИН дешевеют с начала сентября вслед за сериями ОФЗ-ПД. Плавно приближается момент для поиска крупных якорных игроков, которые проявили бы готовность поддержать первичные аукционы. Мы напоминаем, что за 2 крупнейших аукционных дня года – 31 марта и 14 апреля – объем размещения новых облигаций составил 355 млрд руб. и 384 млрд руб., соответственно.
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