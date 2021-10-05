Сегодня группа Mail.ru объявила, что образовательный проект SkillFactory станет частью Skillbox Holding, который объединяет ed-tech активы компании. До сделки Mail.ru Group контролировала 18,31% в SkillFactory и имела опцион на покупку дополнительных акций с планом его реализации во втором полугодии 2021 г. После всех транзакций Skillbox будет контролировать 61,8% в SkillFactory. В самом Skillbox Holding у Mail.ru немного более 50% и его финансовые результаты консолидируются в отчетности группы.

Выручка SkillFactory за 2020 г. выросла в 3,4 раза, до 638 млн руб., что составляет 10% от выручки ed-tech сегмента Mail.ru Group за тот же период. Общее число студентов проекта на всех направлениях превышает 100 тыс. человек, что также примерно равно 10% от числа зарегистрированных пользователей образовательного сегмента по итогам 2К 2021 г.

Сделка укрепит образовательный сегмент за счет новых направлений и курсов, а также позволит дополнительно увеличить его финансовые показатели. Помимо SkillFactory группа Mail.ru имеет миноритарные доли в Учи Групп (25%), Тетрике (45%) и Алгоритмике (11,7%). Мы полагаем, что холдинг продолжит наращивать свое присутствие на рынке онлайн-образования и закрепит за собой статус крупнейшего игрока. Наша рекомендация для GDR Mail.ru Group «Покупать» с целевой ценой 2 646 руб. за бумагу.



