Корсчета банков в ЦБ неожиданно выросли
Рост составил 300 млрд руб. Источником средств стали как банковские депозиты в ЦБ (это обеспечило рост корсчетов чуть более чем на 100 млрд руб.), так и рост задолженности банков перед регулятором. Подобная динамика не характерна для конца периода усреднения, когда и так, по нашим оценкам, на корсчетах в целом по банковской системе образовался избыток средств. Объяснение может быть только связанное с неравномерностью распределения ликвидности между банками, причем банки как будто не рассчитывают на перераспределение средств через межбанковский рынок.
В этой связи на первый план может выйти лимит ЦБ на сегодняшнем недельном депозитном аукционе.
С одной стороны, вчерашний рост корсчетов может быть воспринят как сигнал, что ряд банков испытывают нехватку средств перед концом периода усреднения. С другой стороны, если ЦБ не удастся сегодня стерилизовать весь навес избыточной ликвидности, то в ближайшие дни ставки на межбанковском рынке могут резко пойти вниз. В этом случае депозитные аукционы тонкой настройки станут неизбежными уже до конца этой недели. Следует отметить, что пока с начала октября поступления из бюджета сравнительно невелики, и в ближайшие дни можно предполагать их рост, что способно усилить давление на ставки овернайт.
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