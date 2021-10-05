Снижение долгового рынка продолжается, и вчера уже два выпуска «старых» ОФЗ перешагнули планку в 7,6% по доходности. Это ОФЗ 26233 с погашением в 2035 г. и ОФЗ 26230, погашаемые в 2039 г. По итогам торгов в понедельник их доходность достигла 7,61% и 7,62% соответственно. Самый же длинный из обращающихся на рынке выпусков, ОФЗ 26238 с погашением в 2041 г., преодолел уровень в 7,7%. В среднем рост доходности вдоль суверенной кривой вчера составил 9 б.п., но на среднесрочном участке кривой он был более выраженным. Так, например, доходность ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. поднялась на 14 б.п. до 7,35%. Хотя краткосрочную коррекцию исключать нельзя, рассчитывать сейчас на устойчивый разворот на рынке госдолга, по нашему мнению, не приходится.

Поскольку основное беспокойство связано с резким ускорением инфляции, для успокоения на рынке необходимо или замедление роста цен, или комментарии ЦБ, которые дадут надежду на стабилизацию ситуации уже в ближайшее время. До тех пор ОФЗ будут оставаться под давлением.

В связи с этим мы полагаем, что Минфин может вновь отказаться от проведения первичных аукционов. Такая возможность есть, план по заимствованиям на текущий квартал довольно скромный, к тому же на счетах Казначейства скопился значительный запас средств, которые в случае необходимости могут быть использованы для финансирования фискальных расходов. Если же ведомство все-таки решится на проведение аукционов, то возможно, что пройдет всего один, например по доразмещению ОФЗ 26237 с погашением в 2029 г., и, скорее всего, будет выставлен довольно скромный лимит.