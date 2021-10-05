Во вторник российский рынок акций продолжил восходящий тренд. Индекс Московской биржи обновил максимум на фоне ралли акций сырьевых компаний. Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды, стоимость газа превысила $1250 за тыс. куб. м. Стоимость барреля марки Brent также достигла максимального уровня за последние три года. Акции Газпрома и Газпром-нефти в ходе торгов перебивают исторические максимумы. Текущий рост цен на нефть может усилить турбулентность товарного рынка в текущем месяце. Сегодня ожидаем закрытие по рублевому индексу МосБиржи в диапазоне 4110-4160 пп., по долларовому бенчмарку РТС — 1760-1810 пунктов.

Из макростатистики сегодня в фокусе индексы экономической активности PMI в секторе услуг европейских стран за сентябрь. Фактические значения оказались лучше ожиданий. В то же время в США могут выйти слабые данные по деловой активности за сентябрь, что, вероятно, остановит укрепление доллара.

Нефть марки Brent торгуется выше 81,7 долларов за баррель на фоне осторожной политики ОПЕК+. Сегодня внимание инвесторов приковано к данным API по недельным изменениям запасов нефти.

В свою очередь высокие нефтяные котировки поддерживают курс национальной валюты. Кроме того, положительный эффект оказывает ухудшение позиции доллара на внешней арене. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 72-73,5 руб./$. Однако при увлечении волатильности на сырьевых площадках курс национальной валюты к доллару может превысить отметку 73,5 руб./$.