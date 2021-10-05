Вчера унция золота подорожала с $1 760 почти до $1 770. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств США немного выросла — с 1,47% до 1,48%, а курс евро поднялся с $1,160 до $1,162 (что является позитивным фактором для рынка золота). В США вышли данные о том, что объем промышленных заказов в августе вырос на 1,2%, т. е. чуть более значительно, чем предполагал консенсус-прогноз (1,0%). Уточненная оценка этого показателя за июль свидетельствует о том, что он вырос на 0,7% (ранее темпы роста оценивались в 0,4%). Эти публикации могли бы стать поводом для оптимизма с точки зрения перспектив восстановления американской экономики, однако формированию позитивного настроя помешали общая неопределенность и высокая тревожность среди участников рынка. Такой новостной фон обеспечил предпосылки для роста цен на золото. При этом индекс Bloomberg Commodity Spot, который учитывает котировки фьючерсов на 23 вида энергоносителей, металлов и сельхозпродукции, в понедельник достиг исторического максимума; в значительной степени это усиливает опасения, связанные с перспективой стагфляции, т. е. роста цен при стагнации доходов населения. Ситуация вокруг госдолга США остается довольно неопределенной. Президент Джо Байден утверждает, что предельный уровень задолженности может быть достигнут уже через две недели, и обвиняет сенаторов-республиканцев в нежелании пойти на компромисс. Усилению нервозности вчера поспособствовала коррекция фондового рынка, спровоцированная перебоями в работе Facebook и последующей волной продаж в высокотехнологичном секторе. Падение основных биржевых индексов обеспечило позитивный новостной фон для рынка золота. Между тем в Китае появились дополнительные (помимо ситуации вокруг Evergrande Group) основания опасаться проблем в девелоперской отрасли: еще один местный застройщик — Fantasia Holdings Group — не исполнил в срок обязательства перед держателями облигаций.

На азиатской сессии во вторник золото подешевело до $1 750 за унцию. Несмотря на позитивные факторы, обеспечившие вчерашний рост, рынок золота остается под давлением, поскольку его участники ждут, что ФРС начнет сворачивать количественное смягчение. Сегодня IHS Markit опубликует индексы PMI для сферы услуг для ряда развитых стран, в США аналогичный индекс за сентябрь представит ISM. Также выйдут августовский индекс цен производителей еврозоны и отчет по торговому балансу США за август. По нашему мнению, сегодня цены на золото проверят на прочность уровень поддержки $1 745 за унцию.



