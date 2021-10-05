Российский рынок акций продолжил подъем во вторник, 5 октября, при этом Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Поддержку рынку продолжает оказывать рост цен на нефть, природный газ, уголь, что пока позволяет участникам торгов игнорировать неоднозначный внешний фон. Сессия в Азии сегодня завершилась с заметным понижением, хотя торги Европе в первой половине дня проходят на позитиве. Инвесторы на глобальных рынках по-прежнему обеспокоены ускорением инфляции в мире на фоне существенного удорожания энергоресурсов, сохраняющимися проблемами в секторе недвижимости Поднебесной, неопределенностью ситуации с «потолком» госдолга в США.

При этом новым поводом для тревог в перспективе может стать очередной виток ухудшения американо-китайских торговых отношений после заявления торгового представителя США Кэтрин Тай о том, что она намерена настаивать на полном выполнении КНР обязательств по торговому соглашению двух стран от 2020 года.

Ведущие американские фондовые индикаторы завершили вчерашние торги снижением на 0,9-2,1%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,3%. Доходность 10-летних трежериз поднимается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,49%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии окреп на 1,01% до 4154,3 пункта, а Индекс РТС повысился на 0,96% до 1802,8 пункта.

Сегодня внимание российских и мировых инвесторов будет обращено на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также ряд макроданных из США, включая внешнеторговый баланс за август и сентябрьский индекс ISM Non-Manufacturing. Помимо этого, Американский институт нефти (API) представит еженедельный отчет о динамике запасов углеводородов в США.

Наиболее существенный подъем к середине дня продемонстрировали обыкновенные акции «Татнефти» (+3,4%), «Газпром нефти» (+2,7%), «ВСМПО-Ависмы» (+2,5%), Банка «Санкт-Петербург» (+2,5%), «Селигдара» (+2,4%). Между тем подешевели бумаги Группы «ПИК» (-7,5%), «Алросы» (-1,9%), «Северстали» (-1,3%), НЛМК (-1,2%), «Норникеля» (-1,1%).